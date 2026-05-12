Caminhão sai da pista e trecho da BR-324 é parcialmente interditado

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Maysa Polcri
Publicado em 12 de maio de 2026 às 15:03
Um caminhão saiu da pista na tarde desta terça-feira (12) e provocou a interdição parcial de um trecho da BR-324, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 14h15, no km 562 da rodovia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A ocorrência deixa o tráfego parcialmente bloqueado no sentido decrescente da via, com passagem liberada apenas para veículos leves. Equipes da PRF atuam no atendimento da ocorrência.