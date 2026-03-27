Acidente deixa duas pessoas mortas após árvore cair em caminhão no meio de estrada na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de março de 2026 às 08:57
Uma tragédia registrada na BR-415, em Itabuna, no sul da Bahia, deixou dois mortos após a queda de uma árvore sobre um caminhão e ainda provocou um segundo acidente envolvendo uma ambulância. O caso aconteceu nesta quinta-feira (26), em um trecho da rodovia conhecido pelo risco.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a árvore caiu diretamente sobre a cabine de um caminhão-baú que trafegava pela via. O impacto foi tão intenso que os dois ocupantes do veículo morreram ainda no local. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.
Árvore caiu em cima de caminhão no meio da estrada
Com a pista parcialmente obstruída, uma ambulância que seguia no sentido contrário acabou colidindo com a árvore que permanecia sobre a rodovia. Não há detalhes sobre o estado de saúde das pessoas que estavam no veículo de socorro.
O acidente ocorreu nas proximidades de um ponto conhecido como "Curva do Boi", na região da pedreira União, no trecho que liga Itabuna a Itapé. As circunstâncias da queda da árvore e a dinâmica completa dos acidentes ainda serão apuradas pelas autoridades.
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