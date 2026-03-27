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Acidente deixa duas pessoas mortas após árvore cair em caminhão no meio de estrada na Bahia

Vítimas morreram na hora após árvore atingir cabine do veículo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de março de 2026 às 08:57

Árvore caiu em cima de caminhão no meio da estrada
Árvore caiu em cima de caminhão no meio da estrada Crédito: Reprodução

Uma tragédia registrada na BR-415, em Itabuna, no sul da Bahia, deixou dois mortos após a queda de uma árvore sobre um caminhão e ainda provocou um segundo acidente envolvendo uma ambulância. O caso aconteceu nesta quinta-feira (26), em um trecho da rodovia conhecido pelo risco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a árvore caiu diretamente sobre a cabine de um caminhão-baú que trafegava pela via. O impacto foi tão intenso que os dois ocupantes do veículo morreram ainda no local. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.

Árvore caiu em cima de caminhão no meio da estrada

Árvore caiu em cima de caminhão no meio da estrada por Reprodução
Árvore caiu em cima de caminhão no meio da estrada por Reprodução
Árvore caiu em cima de caminhão no meio da estrada por Reprodução
Árvore caiu em cima de caminhão no meio da estrada por Reprodução
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Árvore caiu em cima de caminhão no meio da estrada por Reprodução

Com a pista parcialmente obstruída, uma ambulância que seguia no sentido contrário acabou colidindo com a árvore que permanecia sobre a rodovia. Não há detalhes sobre o estado de saúde das pessoas que estavam no veículo de socorro.

O acidente ocorreu nas proximidades de um ponto conhecido como "Curva do Boi", na região da pedreira União, no trecho que liga Itabuna a Itapé. As circunstâncias da queda da árvore e a dinâmica completa dos acidentes ainda serão apuradas pelas autoridades.

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Tags:

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