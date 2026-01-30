Acesse sua conta
Como o figo consegue digerir vespas se ele não é fruta e nem planta carnívora?

Entenda o mecanismo de defesa das figueiras que acaba consumindo os insetos que entram em suas flores

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:04

A ideia de que o figo possa ser uma planta carnívora assusta alguns consumidores, mas a ciência desmente esse rótulo rapidamente. Embora o vegetal realmente digira vespas em seu interior, o objetivo final desse processo biológico não é a nutrição da planta.

Diferente das carnívoras, que buscam compensar a falta de nutrientes do solo, o figo utiliza esse método apenas para se reproduzir. Trata-se de uma simbiose onde o inseto e a planta dependem um do outro para que novas gerações existam.

Figo possui uma anatomia peculiar, sendo uma flor voltada para dentro que protege seu sistema reprodutivo de invasores comuns

Uma parceria natural e profunda

O figo possui uma anatomia peculiar, sendo uma flor voltada para dentro que protege seu sistema reprodutivo de invasores comuns. Por causa disso, ele precisa de uma ajuda externa para transportar o pólen entre as flores escondidas na estrutura fechada.

A vespa-do-figo é a parceira ideal, pois consegue atravessar a pequena abertura para depositar seus ovos e polinizar o vegetal. Além disso, essa relação garante que as sementes se desenvolvam corretamente antes de serem espalhadas por animais como pássaros.

O processo de defesa interna

Ao entrar nessa câmara, a vespa fêmea acaba morrendo devido às defesas naturais da própria figueira que agem contra invasores. Segundo Paulo Minatel Gonella, professor da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em entrevista ao G1, a digestão do inseto faz parte de um mecanismo de defesa, não de alimentação.

Posteriormente, os filhotes machos nascem e ajudam as fêmeas a escaparem pelos túneis que eles mesmos cavam na polpa. Assim, enquanto as fêmeas levam o material genético adiante, os machos terminam seus dias dentro do figo, sendo absorvidos pelas enzimas vegetais.

O cultivo e a segurança alimentar

Para quem se preocupa com a higiene, vale ressaltar que os figos comerciais raramente passam por esse processo natural completo. Na prática, a agricultura utiliza a técnica da clonagem para garantir a qualidade e a padronização das safras sem depender de polinizadores.

Outro ponto importante é o uso de proteções físicas, como sacos plásticos, que impedem o contato de animais com as frutas. Consequentemente, o produto que chega ao consumidor final é limpo, saboroso e segue as tradições de cultivo das regiões especializadas.

Em resumo, o figo apenas utiliza um mecanismo simbiótico antigo para garantir sua descendência através dos séculos. Não existe maldade ou caça envolvida, apenas uma estratégia de sobrevivência que mantém o equilíbrio entre a flora e a fauna.

Natureza

