NATUREZA

Como o figo consegue digerir vespas se ele não é fruta e nem planta carnívora?

Entenda o mecanismo de defesa das figueiras que acaba consumindo os insetos que entram em suas flores

Agência Correio

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:04

O curioso caso da planta que não é fruta e nem planta carnívora Crédito: Pexels

A ideia de que o figo possa ser uma planta carnívora assusta alguns consumidores, mas a ciência desmente esse rótulo rapidamente. Embora o vegetal realmente digira vespas em seu interior, o objetivo final desse processo biológico não é a nutrição da planta.

Diferente das carnívoras, que buscam compensar a falta de nutrientes do solo, o figo utiliza esse método apenas para se reproduzir. Trata-se de uma simbiose onde o inseto e a planta dependem um do outro para que novas gerações existam.

Figo 1 de 6

Uma parceria natural e profunda

O figo possui uma anatomia peculiar, sendo uma flor voltada para dentro que protege seu sistema reprodutivo de invasores comuns. Por causa disso, ele precisa de uma ajuda externa para transportar o pólen entre as flores escondidas na estrutura fechada.

A vespa-do-figo é a parceira ideal, pois consegue atravessar a pequena abertura para depositar seus ovos e polinizar o vegetal. Além disso, essa relação garante que as sementes se desenvolvam corretamente antes de serem espalhadas por animais como pássaros.

O processo de defesa interna

Ao entrar nessa câmara, a vespa fêmea acaba morrendo devido às defesas naturais da própria figueira que agem contra invasores. Segundo Paulo Minatel Gonella, professor da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em entrevista ao G1, a digestão do inseto faz parte de um mecanismo de defesa, não de alimentação.

Posteriormente, os filhotes machos nascem e ajudam as fêmeas a escaparem pelos túneis que eles mesmos cavam na polpa. Assim, enquanto as fêmeas levam o material genético adiante, os machos terminam seus dias dentro do figo, sendo absorvidos pelas enzimas vegetais.

O cultivo e a segurança alimentar

Para quem se preocupa com a higiene, vale ressaltar que os figos comerciais raramente passam por esse processo natural completo. Na prática, a agricultura utiliza a técnica da clonagem para garantir a qualidade e a padronização das safras sem depender de polinizadores.

Outro ponto importante é o uso de proteções físicas, como sacos plásticos, que impedem o contato de animais com as frutas. Consequentemente, o produto que chega ao consumidor final é limpo, saboroso e segue as tradições de cultivo das regiões especializadas.