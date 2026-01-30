A Carta da Estrela domina o Baralho Cigano de sexta-feira (30): esperança, proteção e novos horizontes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 21:20
O Baralho Cigano desta sexta-feira (30) traz como carta central a Estrela, símbolo de esperança, proteção espiritual e renovação. A energia do dia fala sobre reencontrar a fé, recuperar a confiança e perceber que, mesmo após fases difíceis, a vida volta a oferecer direção e sentido.
No campo emocional, a Estrela indica cura. Mágoas antigas começam a perder força e relações passam por um processo de suavização. É um bom momento para acreditar novamente, sem ingenuidade, mas com o coração mais aberto. Conversas sinceras e gestos de afeto tendem a fluir com mais leveza.
No aspecto prático, a carta aponta clareza após confusão. Projetos que estavam emperrados começam a mostrar sinais de avanço, ainda que de forma gradual. A Estrela não fala de resultados imediatos, mas de constância, paciência e confiança no processo. Pequenos passos hoje constroem algo sólido adiante.
Espiritualmente, a mensagem é de proteção. A intuição estará mais sensível, ajudando a perceber sinais, sincronicidades e respostas que vêm de forma sutil. A Estrela reforça que você não está só e que existe um amparo invisível guiando suas escolhas.
Mensagem do dia
Mesmo quando tudo parece escuro, a luz aparece para quem continua acreditando e seguindo em frente.