Viagens e novos projetos: Libra, Sagitário e Peixes recebem 'empurrão' do universo para sonhar grande (30 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 23:59
A curiosidade é o que nos mantém jovens, e hoje ela está aguçada para três signos específicos. Libra, seu pensamento está focado no que é grande! É um dia maravilhoso para quem estuda, lida com leis ou planeja uma viagem internacional. O otimismo que você sente não é ilusão, é o universo te mostrando que o mundo é vasto e cheio de possibilidades para você.
Para os Sagitarianos, foco no outro para expandir o próprio "eu". Ao ouvir o que seus parceiros e amigos têm a dizer, você ganha uma nova perspectiva sobre os seus próprios problemas. Os acordos feitos hoje têm um toque de sabedoria e visão de futuro. Não tente fazer tudo sozinho; a expansão vem da colaboração.
Peixes encontra a clareza através da organização da sua base. Resolver pendências em casa ou com a família limpa o caminho para que você possa sonhar mais alto. Quando o seu porto seguro está em paz, sua mente ganha asas para buscar novos conhecimentos. Use o dia para ler algo inspirador ou planejar os próximos passos da sua evolução pessoal.
O segredo da expansão hoje é manter a mente aberta. Não se prenda a velhas verdades ou jeitos antigos de fazer as coisas. A Lua em Gêmeos quer que você pergunte, explore e descubra. Onde houver conhecimento, haverá luz e crescimento para você.