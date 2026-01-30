ASTROLOGIA

Viagens e novos projetos: Libra, Sagitário e Peixes recebem 'empurrão' do universo para sonhar grande (30 de janeiro)

Signos entram em sintonia com a evolução; saiba como o otimismo e os novos estudos mudam tudo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 23:59

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A curiosidade é o que nos mantém jovens, e hoje ela está aguçada para três signos específicos. Libra, seu pensamento está focado no que é grande! É um dia maravilhoso para quem estuda, lida com leis ou planeja uma viagem internacional. O otimismo que você sente não é ilusão, é o universo te mostrando que o mundo é vasto e cheio de possibilidades para você.



Para os Sagitarianos, foco no outro para expandir o próprio "eu". Ao ouvir o que seus parceiros e amigos têm a dizer, você ganha uma nova perspectiva sobre os seus próprios problemas. Os acordos feitos hoje têm um toque de sabedoria e visão de futuro. Não tente fazer tudo sozinho; a expansão vem da colaboração.

Peixes encontra a clareza através da organização da sua base. Resolver pendências em casa ou com a família limpa o caminho para que você possa sonhar mais alto. Quando o seu porto seguro está em paz, sua mente ganha asas para buscar novos conhecimentos. Use o dia para ler algo inspirador ou planejar os próximos passos da sua evolução pessoal.

