Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg

Atriz que viveu Bibi na novela do SBT revela que transformação começou por decisão pessoal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13:22

Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Victória Diniz passou por uma transformação que vai muito além da estética. Aos 23 anos, a ex-intérprete da Bibi, de Carrossel (SBT), resolveu compartilhar com os seguidores o "antes e depois" do processo de emagrecimento que resultou na perda de mais de 15 quilos e, segundo ela, em uma nova relação consigo mesma.

A decisão veio de forma consciente e sem pressões externas. Victória conta que mudou seus hábitos em 7 de janeiro de 2025, motivada apenas por vontade própria. "Foi por mim, exclusivamente por mim", destacou. Desde então, passou a adotar uma alimentação mais equilibrada e incluiu treinos na rotina.

Leia mais

Imagem - 'Vai todo mundo por minha causa?': Maxiane chora após punição severa no BBB 26

'Vai todo mundo por minha causa?': Maxiane chora após punição severa no BBB 26

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (30) vão te surpreender

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (30) vão te surpreender

Imagem - A cena do lago é igual ao livro? Confira as mudanças na 4ª temporada de 'Bridgerton'

A cena do lago é igual ao livro? Confira as mudanças na 4ª temporada de 'Bridgerton'

O resultado apareceu aos poucos, mas trouxe impactos profundos na autoestima. Hoje, a atriz celebra não só o corpo diferente, mas a forma como se enxerga. "Não desisti de mim. Estou me amando mais a cada roupa que visto, a cada detalhe", afirmou. Vale lembrar que Victória tinha apenas 9 anos quando entrou para o elenco da novela infantil que marcou uma geração.

Sem se prender a números ou virar refém da balança, ela prefere falar sobre bem-estar. Ainda assim, revelou que eliminou cerca de 15 quilos entre janeiro e setembro do ano passado. Na dieta, equilíbrio foi a palavra-chave: comidas como pizza e doces ficaram reservadas para os fins de semana, sem radicalismos.

Ex-Carrossel, Victória Diniz perdeu 15kg

Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg por Reprodução/Redes Sociais
Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg por Reprodução/Redes Sociais
Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg por Reprodução/Redes Sociais
Ex-Carrossel, Victória Diniz quando criança por Reprodução/Redes Sociais
Ex-Carrossel, Victória Diniz por Reprodução/Redes Sociais
Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg por Reprodução/Redes Sociais
Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg por Reprodução/Redes Sociais
Ex-Carrossel, Victória Diniz por Reprodução/Redes Sociais
Ex-Carrossel, Victória Diniz por Reprodução/Redes Sociais
Elenco de Carrossel, novela do SBT por Reprodução
Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de Carrossel surge irreconhecível após perder 40 kg com rotina pesada de treinos

Morre Charity Pierce, participante de Quilos Mortais que chegou a pesar mais de 350 kg

Sem canetinha emagrecedora: 30kg mais magra, Mari Fernandez surpreende com shape e conta como emagreceu

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima

FOTO: Gordão da XJ perde 130 kg e mostra novo shape

Em uma publicação recente, Victória também resgatou uma foto da infância, na qual aparece comendo um sanduíche, e fez uma reflexão sincera. "A infância não foi nem perto do que deveria ter sido", escreveu. Ao olhar para o passado, ela diz que hoje pensa com mais carinho em cada escolha que faz, buscando cuidar da própria saúde física e emocional.

"Tudo o que faço por mim agora é um gesto de amor", resume. 

Leia mais

Imagem - Saiba qual banda fará o show de abertura do Guns N’ Roses em Salvador

Saiba qual banda fará o show de abertura do Guns N’ Roses em Salvador

Imagem - Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Imagem - Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Tags:

Emagrecimento Sbt Atriz Perda de Peso Carrossel

Mais recentes

Imagem - Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora

Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora
Imagem - Janete pede perdão após mentir para Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (30 de janeiro)

Janete pede perdão após mentir para Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (30 de janeiro)
Imagem - Homem descobre tesouro da família escondido há 80 anos graças a mapa desenhado pelo pai

Homem descobre tesouro da família escondido há 80 anos graças a mapa desenhado pelo pai

MAIS LIDAS

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
01

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)
02

Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)

Imagem - Coelba abre mais de 290 vagas para curso gratuito de eletricista
03

Coelba abre mais de 290 vagas para curso gratuito de eletricista

Imagem - Leilão da Receita tem SUV por R$ 22 mil e Honda Civic por R$ 3,3 mil; saiba como participar
04

Leilão da Receita tem SUV por R$ 22 mil e Honda Civic por R$ 3,3 mil; saiba como participar