Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg

Atriz que viveu Bibi na novela do SBT revela que transformação começou por decisão pessoal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13:22

Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Victória Diniz passou por uma transformação que vai muito além da estética. Aos 23 anos, a ex-intérprete da Bibi, de Carrossel (SBT), resolveu compartilhar com os seguidores o "antes e depois" do processo de emagrecimento que resultou na perda de mais de 15 quilos e, segundo ela, em uma nova relação consigo mesma.

A decisão veio de forma consciente e sem pressões externas. Victória conta que mudou seus hábitos em 7 de janeiro de 2025, motivada apenas por vontade própria. "Foi por mim, exclusivamente por mim", destacou. Desde então, passou a adotar uma alimentação mais equilibrada e incluiu treinos na rotina.

O resultado apareceu aos poucos, mas trouxe impactos profundos na autoestima. Hoje, a atriz celebra não só o corpo diferente, mas a forma como se enxerga. "Não desisti de mim. Estou me amando mais a cada roupa que visto, a cada detalhe", afirmou. Vale lembrar que Victória tinha apenas 9 anos quando entrou para o elenco da novela infantil que marcou uma geração.

Sem se prender a números ou virar refém da balança, ela prefere falar sobre bem-estar. Ainda assim, revelou que eliminou cerca de 15 quilos entre janeiro e setembro do ano passado. Na dieta, equilíbrio foi a palavra-chave: comidas como pizza e doces ficaram reservadas para os fins de semana, sem radicalismos.

Em uma publicação recente, Victória também resgatou uma foto da infância, na qual aparece comendo um sanduíche, e fez uma reflexão sincera. "A infância não foi nem perto do que deveria ter sido", escreveu. Ao olhar para o passado, ela diz que hoje pensa com mais carinho em cada escolha que faz, buscando cuidar da própria saúde física e emocional.