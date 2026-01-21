Acesse sua conta
Sem canetinha emagrecedora: 30kg mais magra, Mari Fernandez surpreende com shape e conta como emagreceu

Cantora diz que mudança começou por questões de saúde, com reeducação alimentar, exercícios e acompanhamento profissional

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 16:26

Mari Fernandez Crédito: Reprodução

Aos 24 anos, Mari Fernandez decidiu mudar a relação com o próprio corpo e passou a priorizar escolhas mais equilibradas no dia a dia. A cantora contou que iniciou o processo quando pesava cerca de 88 kg e hoje está com aproximadamente 60 kg, após eliminar quase 30 kg. Segundo ela, a decisão foi motivada principalmente por questões de saúde e pelo impacto que a rotina alimentar vinha causando em sua voz e no desempenho nos palcos.

Mari Fernandez

Mari explicou que percebeu sinais claros de que precisava se cuidar melhor ao enfrentar crises frequentes de refluxo. “Eu senti necessidade de cuidar mais da minha saúde, da minha alimentação, quando eu percebi que eu estava com problema de refluxo. Eu comia demais, na maioria das vezes eu não fazia dieta, acabava comendo coisas que eram pesadas antes de subir no palco. Isso atacava meu refluxo e me causava muita rouquidão na voz, então comecei a dieta”, relatou.

A mudança passou pela reeducação alimentar, inclusão de exercícios físicos e acompanhamento profissional. Com o tempo, os resultados começaram a aparecer e serviram de estímulo para seguir no novo estilo de vida. “Foi aí que eu fui pegando vontade. Automaticamente entrou na minha cabeça: eu sou uma menina nova, eu estou pesando muito mais do que eu deveria pesar e preciso me cuidar. Comecei a dieta, a treinar, fui no nutrólogo, na nutricionista e passei realmente a cuidar da minha saúde”, contou.

O impacto da transformação também refletiu na disposição para enfrentar a agenda intensa de shows. Antes, o excesso de peso causava cansaço constante e falta de energia. “Tinha muito cansaço, muito sono e não tinha disposição para fazer nada. E com a vida que eu levo, que é uma vida muito corrida de muitos shows, isso estava me atrapalhando”, afirmou. A cantora também revelou que lidava com compulsão alimentar. “Eu tinha uma compulsão por comida muito grande. Toda hora eu estava comendo”, disse, ao destacar que hoje mantém uma rotina mais organizada.

Atualmente, Mari Fernandez está focada em uma nova fase, voltada para ganho de massa magra e definição corporal. “Como eu tenho 1,57 m, o certo seria eu pesar 58 kg, 60 kg. Consegui chegar aos 60 kg, que é meu peso de hoje”, explicou. Ela também fez questão de esclarecer que não recorreu a remédios para emagrecer. “Não usei nenhum medicamento de emagrecimento”, ressaltou.

Após a perda de peso, a cantora ainda realizou uma lipo HD para corrigir excesso de pele, encerrando o processo de transformação física que, segundo ela, começou muito mais pela saúde do que pela estética.

Mari Fernandez

