Veja como conseguir Coca-Cola de graça no Festival de Verão 2026

Evento acontece nos dias 24 e 25 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:35

Coca-Cola
Coca-Cola Crédito: Coca-Cola

A distribuição de Coca-Cola gelada promete ser um dos momentos mais marcantes da 25ª edição do Festival de Verão Salvador. Patrocinadora oficial do evento, a marca aposta em experiências imersivas que colocam o público no centro da celebração, com ações que unem música, tecnologia e interação direta durante os dois dias de festa.

Um dos destaques é o Espaço Coca-Cola, montado em formato de torre e equipado com uma grande tela de LED posicionada atrás do DJ. O painel funciona como um termômetro da energia coletiva, reagindo em tempo real à vibração da plateia. Quando o nível de animação atinge o auge, o sistema é ativado e libera momentos especiais, entre eles a distribuição de Coca-Cola gelada para o público, transformando a resposta da multidão em parte da experiência. Para conseguir a sua, é só ajudar na animação e pegar a sua no próprio local.

Além dessa ação, a marca assina o Palco Rua by Coca-Cola, espaço dedicado à diversidade musical, aos ritmos urbanos e à força da cena cultural baiana. O palco terá programação própria e se consolida como um dos pontos de encontro do festival, reforçando a presença da marca em um ambiente conectado à identidade local.

Confira programação do Festival de Verão 2026

A Coca-Cola também marca presença com um Food Park exclusivo, pensado como área de convivência, descanso e recarga de energia entre os shows. A proposta é integrar gastronomia e experiência de marca de forma orgânica ao percurso do público dentro do evento. Ações itinerantes espalhadas pela Arena Festival completam a estratégia, ampliando o contato com os consumidores ao longo do dia.

Entre os brindes oferecidos estão bag charms personalizáveis, que poderão ser escolhidos na hora pelo público, além de fake tattoos alinhadas à estética do festival. As ativações reforçam o diálogo da marca com a moda, o comportamento e a cultura jovem, especialmente no contexto do verão baiano.

