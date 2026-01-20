Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oh Polêmico, Guig Ghetto e mais: veja atrações do palco Rua Coke Studio do Festival de Verão

Evento acontece no sábado (24) e domingo (25), na Arena Festival, localizada no Wet Eventos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:37

Atrações do palco Rua Coke Sudio do Festival de Verão
Atrações do palco Rua Coke Sudio do Festival de Verão Crédito: Divulgação

Além das atrações que vão comandar o palco principal do Festival de Verão Salvador, um time de estrelas baianas vai se apresentar no palco Rua Coke Sudio neste sábado (24) e domingo (25), na Arena Festival que vai estar no Wet Eventos.

O palco reúne, sempre a partir das 17h, artistas que traduzem a diversidade estética, rítmica e cultural do estado.  

Confira o Line up completo:

Sábado (24)

Atrações do sábado (24)

Clariana abre a programação de sábado convidando Tiri e Felipe Barros para uma apresentação que vai transitar entre diferentes linguagens musicais por Divulgação
A cantora Aila Menezes vem logo em seguida com uma homenagem a Alcione. No show, ela vai revisitar clássicos de uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira a partir de uma leitura pessoal e contemporânea por Divulgação
O palco também recebe o Mesa de Axé, encontro que celebra o ritmo como matriz fundamental da música baiana, conectando gerações por Divulgação
E para encerrar a programação do dia, Uel assume o palco como um dos nomes em ascensão no cenário local, conhecido pela conexão com o público e pela presença no circuito de festas e eventos de Salvador por Divulgação
1 de 4
Clariana abre a programação de sábado convidando Tiri e Felipe Barros para uma apresentação que vai transitar entre diferentes linguagens musicais por Divulgação

Domingo (25)

Atrações do domingo (24)

No domingo, o cantor e compositor Diggo abre a programação. Seu show, marcado pela mistura entre pagode e sonoridades urbanas, vai refletir a energia das ruas da capital baiana   por Divulgação
Depois, entre em cena a banda Guig Ghetto, que tem uma trajetória consolidada no pagode baiano por Divulgação
O grupo Filhos do Brasil (FDB) dá sequência à grade com um repertório que honra a herança do axé music e dialoga com sonoridades contemporâneas por Divulgação
Por fim, o cantor Oh Polêmico vai subir ao palco com uma coleção de hits e uma performance cheia de energia, reafirmando sua forte identificação com as ruas e com a cultura popular baiana por Divulgação
1 de 4
No domingo, o cantor e compositor Diggo abre a programação. Seu show, marcado pela mistura entre pagode e sonoridades urbanas, vai refletir a energia das ruas da capital baiana   por Divulgação

Leia mais

Imagem - 'No Nordeste é diferente', diz João Gomes sobre Festival de Verão ao lado de Jota.pê e Mestrinho

'No Nordeste é diferente', diz João Gomes sobre Festival de Verão ao lado de Jota.pê e Mestrinho

Imagem - Nova casa e experiência ampliada: como será a 25ª edição do Festival de Verão

Nova casa e experiência ampliada: como será a 25ª edição do Festival de Verão

Imagem - Confira a programação do Festival de Verão 2026

Confira a programação do Festival de Verão 2026

Tags:

Festival de Verão Atrações Palco rua Coke Studio

Mais recentes

Imagem - Mudança na Rodoviária altera nome de linhas de ônibus em Salvador; veja como ficou

Mudança na Rodoviária altera nome de linhas de ônibus em Salvador; veja como ficou
Imagem - Mulher é atacada com ácido dentro de salão de beleza em Itapuã

Mulher é atacada com ácido dentro de salão de beleza em Itapuã
Imagem - Advogada baiana denuncia ofensa e ameaça de PMs: 'Você é bandida'

Advogada baiana denuncia ofensa e ameaça de PMs: 'Você é bandida'

MAIS LIDAS

Imagem - Operação na Pituba investiga esquema de fraude financeira com uso de IA
01

Operação na Pituba investiga esquema de fraude financeira com uso de IA

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
02

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
03

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve
04

Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve