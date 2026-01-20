Oh Polêmico, Guig Ghetto e mais: veja atrações do palco Rua Coke Studio do Festival de Verão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:37
Além das atrações que vão comandar o palco principal do Festival de Verão Salvador, um time de estrelas baianas vai se apresentar no palco Rua Coke Sudio neste sábado (24) e domingo (25), na Arena Festival que vai estar no Wet Eventos.
O palco reúne, sempre a partir das 17h, artistas que traduzem a diversidade estética, rítmica e cultural do estado.
Confira o Line up completo:
Atrações do sábado (24)
Atrações do domingo (24)