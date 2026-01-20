Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'No Nordeste é diferente', diz João Gomes sobre Festival de Verão ao lado de Jota.pê e Mestrinho

Trio se apresenta no sábado (24) no palco do FV; ao CORREIO, os três falam sobre a influência do forró em suas vidas e a sensação de trazer o projeto Dominguinho para Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 05:30

Projeto Dominguinho
Projeto Dominguinho Crédito: Kaio Cesar/Divulgação

Era madrugada quando o cantor Jota.pê recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado, a voz de João Gomes veio com um convite: “o que você vai fazer semana que vem? Vem aqui em casa, eu vou gravar um negócio e chamei o Mestrinho”, disse o artista pernambucano. O encontro dos três artistas foi certeiro. A gravação descontraída, que previa quatro músicas, acabou gerando 12. Dessa tarde nasceu o projeto Dominguinho, que rendeu aos três um Grammy Latino e casas de show lotadas Brasil afora. “Depois de várias reuniões, a gente decidiu colocar o nome Dominguinho, para fazer uma alusão ao domingo maravilhoso e ensolarado que a gente gravou, e também ao mestre Dominguinhos, discípulo de Gonzaga, mestre da nossa música brasileira”, conta Mestrinho.

Dominguinho desembarca em Salvador neste sábado (24)

Projeto Dominguinho foi lançado em abril de 2025 por Kaio Cesar/Divulgação
Trio é formado por Jota.pê, João Gomes e Mestrinho por Kaio Cesar/Divulgação
Turnê de Dominguinho teve início em agosto de 2025, em Fortaleza (CE) por Kaio Cesar/Divulgação
João Gomes por Reprodução | Redes Sociais
João Gomes por Reprodução | Redes Sociais
Jota.Pê por Divulgação
Jota.Pê por Divulgação
Mestrinho por Paulo Rapoport/Divulgação
 Mestrinho e Mariana Aydar por Divulgação
1 de 9
Projeto Dominguinho foi lançado em abril de 2025 por Kaio Cesar/Divulgação

Neste sábado (24), a parada do trio é no Festival de Verão, onde apresentarão Dominguinho para o público soteropolitano. Ao CORREIO, os três falaram sobre a influência do forró em suas vidas e a sensação de voltar para Salvador com um projeto tão simbólico. Confira:

1. O forró é uma parte forte da identidade nordestina e um patrimônio do Brasil. Em Dominguinho, vocês reforçam isso, sendo três amigos de diferentes lugares do Brasil que se juntaram para celebrar a música popular e o “forró raiz”. Qual a relação de vocês com o forró e como ele moldou os artistas que são hoje?

João Gomes: O forró faz parte da minha vida desde sempre. Cresci ouvindo, vivendo isso. Ele me ensinou a cantar com verdade, a respeitar a história e a emoção de quem escuta.

Mestrinho: Eu nasci numa família de forrozeiros. Meu pai, Erivaldo de Carira, toca sanfona, meu avô tocava oito-baixos, então a minha relação com o forró vem de berço, o forró tá enraizado em mim. Eu já cresci ouvindo Luiz Gonzaga, Dominguinhos e tantos outros mestres do forró. Nossa rainha Marinês do Xaxado. Nasci no forró, no forró me criei, no forró vou continuando a vida.

Jota.pê: O forró salvou minha vida algumas vezes. Bem no meu início de carreira, eu conheci um cara que tinha uma escola de forró, ele me chamou para conhecer. Na época, eu não tocava em lugar nenhum, tinha apenas o sonho de viver disso, mas nem tinha largado os outros trabalhos para viver de música. E foi esse público desse trabalho que começou a me abraçar, que ouvia minhas músicas e ia para os shows e pagava os ingressos. E essa galera que abraçou meu trabalho, então, eu peguei gosto pelo forró, comecei a conhecer muito mais e peguei um amor pelo gênero todo. Comecei a conhecer mais coisas, comecei a compor meus primeiros xotes e agora, com Dominguinho, parece que inicia um novo ciclo do forró na minha vida.

2. O que significa para vocês o alcance do Dominguinho, que vem conquistando públicos diversos e reconhecimentos como o Grammy Latino?

João Gomes: É emocionante demais. Ver pessoas se conectando com o projeto mostra a força da música feita com coração.

Mestrinho: Com certeza, o Dominguinho vem furando bolhas. Eu também me deparei com várias pessoas que falaram que amaram o álbum e “olha que eu nem gostava de forró, viu? Mas vocês estão me fazendo ouvir bastante”, “eu amei o álbum de vocês”. A gente tá trazendo amante de todos os gêneros para curtir nosso forró, para curtir o Dominguinho. A gente vem agradando muita gente, graças a Deus. Conseguimos conquistar o Grammy Latino e muitos outros prêmios com esse álbum maravilhoso que só nos dá alegria.

Jota.pê: É muito bonito ver a cultura brasileira sendo valorizada pelo Brasil, porque parece uma coisa óbvia, mas não é. Então é muito bacana quando a gente percebe que algo nosso tá, de fato, alcançando as pessoas, sendo valorizado pelas pessoas e celebrado pelas pessoas que fazem total parte daquele universo. Óbvio, “total parte” também não, porque, ao mesmo tempo, o país é continental, mas é nosso, o forró é nosso, e é muito bonito quando a gente percebe que o país abraça algo que é tão próprio.

LEIA MAIS

Nova casa e experiência ampliada: como será a 25ª edição do Festival de Verão

Léo Santana celebra 20 anos de carreira com show especial no Festival de Verão 2026

3. Como tem sido a recepção do público durante a turnê? Tem um gostinho especial trazer esse projeto para cidades nordestinas?

João Gomes: A recepção é linda em todo lugar, mas no Nordeste é diferente. É casa. O público canta, sente, vive aquilo junto com a gente.

Mestrinho: A resposta é maravilhosa. O público todo canta nossas músicas do início ao fim. Teve gente que cantou no começo do show sem a gente nem ter entrado no palco ainda, já começaram a cantar a primeira música do álbum, que é “Lembrei de Nós”. Enfim, o público recebe a gente calorosamente e é uma festa danada a cada show. Todo mundo sai satisfeito, elogiando bastante, então a gente tá muito feliz. A gente já levou o projeto a muitas capitais nordestinas, como Fortaleza, João Pessoa, Maceió e tantas outras também. E a gente ainda quer levar para mais capitais, para mais cidades nordestinas, com certeza, porque para a gente é uma honra tocar também no Nordeste, tocar no nosso Brasil e principalmente no nosso Nordeste, que é o pai do forró.

Jota.pê: Para mim, com certeza. Porque por mais que o forró seja brasileiro, ele primeiro é nordestino, né? Então, ver a alegria, a interação, a identificação das letras, a galera conhece realmente o repertório que está no Dominguinho. Enquanto o repertório às vezes é novidade para o povo de Porto Alegre, de São Paulo, do Rio, para a galera do Nordeste, em grande maioria, as pessoas cresceram ouvindo aquelas músicas. Então, é muito bonito ver essa identificação no olho, na emoção de todo mundo que tá vendo o show.

4. Vocês três já cantaram em Salvador antes. Qual a sensação de voltar agora, em trio, para apresentar o projeto Dominguinho?

Mestrinho: Já toquei inúmeras vezes em Salvador e é sempre um gostinho maravilhoso, é sempre bom, cada vez que eu volto é diferente e é caloroso. A galera de Salvador é bem receptiva e a gente vai voltar a Salvador para fazer o Festival de Verão com o Dominguinho, nós três agora juntos, pela primeira vez, um Dominguinho em Salvador e a gente tá super feliz, super ansioso porque sabe que Salvador é quente, o povo é quente e a gente sabe que vai ser uma conexão única.

Jota.pê: Salvador é uma das cidades que eu mais amo no mundo, sempre amo tocar aqui, a recepção do público é sempre diferente, muito especial. Então, estou muito empolgado para fazer show aqui.

5. ⁠O que o público soteropolitano pode esperar do show no Festival de Verão?

Mestrinho: Pode esperar muita festa, que a gente vai fazer no palco. A gente vai tocar como se estivesse no quintal de casa, tocando para amigos, e vamos fazer todo o nosso repertório do álbum Dominguinho e algumas coisas também que a gente adicionou no show, algumas coisas bem maravilhosas, para cima, que eu tenho certeza que vai energizar o público soteropolitano, o público da Bahia. Que seja uma troca linda de muita energia, que eu acho que vai ser, com certeza. Então, a gente pode esperar um Dominguinho muito caloroso, muito energético, cheio de ondas sonoras que vão emocionar toda essa galera.

Leia mais

Imagem - Muito além da coroa: quem são as 15 finalistas da Deusa do Ébano do Ilê Aiyê

Muito além da coroa: quem são as 15 finalistas da Deusa do Ébano do Ilê Aiyê

Imagem - Osba transforma o arrocha em concerto sinfônico e emociona o público na Concha Acústica

Osba transforma o arrocha em concerto sinfônico e emociona o público na Concha Acústica

Imagem - Daniela Mercury abre o ano com convidados especiais e tributo a Mãe Carmen no Pôr do Som

Daniela Mercury abre o ano com convidados especiais e tributo a Mãe Carmen no Pôr do Som

Mais recentes

Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô
Imagem - Rita Batista e Luana Souza mostram o carnaval de rua de Salvador no Glô na Rua

Rita Batista e Luana Souza mostram o carnaval de rua de Salvador no Glô na Rua
Imagem - Estado criativo: como Salvador transforma afeto, autoria e memória em cultura

Estado criativo: como Salvador transforma afeto, autoria e memória em cultura

MAIS LIDAS

Imagem - Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show
01

Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
02

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal

Imagem - É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro
03

É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

Imagem - Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima
04

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima