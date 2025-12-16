Acesse sua conta
Léo Santana celebra 20 anos de carreira com show especial no Festival de Verão 2026

Cantor prepara repertório recheado de hits e promete viagem pela própria trajetória no palco da Arena FV

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:49

Léo Santana comemora 20 anos de carreira em show especial no Festival de Verão 2026 Crédito: Divulgação

Léo Santana prepara um show comemorativo para marcar seus 20 anos de carreira no Festival de Verão Salvador 2026. A apresentação acontece no domingo, 25 de janeiro, e propõe uma viagem musical que atravessa fases, estilos e sucessos que consolidaram o artista como um dos maiores nomes da música baiana.

O retorno ao festival tem sabor simbólico. Foi ali que Léo estreou em 2010, à frente do Parangolé, iniciando uma relação duradoura com o evento. Agora, duas décadas depois, ele volta ao palco com um repertório que reúne músicas como “Madeira de Lei”, “Balacobaco”, “Desliza”, “Zona de Perigo”, “Surto Coletivo”, “Posturado e Calmo”, “Mamoeiro”, “Negro Lindo” e “Deboche”.

Léo Santana celebra 20 anos de carreira

“O Festival de Verão é um dos eventos mais esperados da temporada em Salvador. Estou muito feliz e animado em poder estar na grade por mais um ano, ao lado de grandes artistas e grandes amigos. Estou preparando um show especial e vou trazer músicas que fazem parte da minha trajetória ao longo desses 20 anos de carreira. Espero encontrar com meus fãs para balançarmos tudo na Arena Festival. Vai ser lindo”.

O domingo do FV26 ainda reúne Péricles, Luísa Sonza, Teto convidando WIU, Wesley Safadão com participação de Elba Ramalho e Belo, em uma programação que cruza gêneros e gerações. Já o sábado, 24 de janeiro, traz Rachel Reis com Márcio Victor, Ney Matogrosso, o projeto Dominguinho com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho, além de Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown.

O Festival de Verão Salvador 2026 acontece nos dias 24 e 25 de janeiro, na Arena FV do Wet Eventos, na Paralela. Os ingressos já estão à venda nos canais oficiais.

