Festival de Verão inicia vendas de ingressos a partir de R$ 70; confira

Confira a grade de atrações

Maysa Polcri

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:47

Festival de Verão Crédito: Divulgação

O Festival de Verão Salvador abre nesta sexta-feira (26) a venda de ingressos para o grande público. A 25 edição do evento acontecerá nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026, em um novo local: a Arena FV, no Wet Eventos. Como já é de praxe, o festival vai reunir diferentes ritmos musicais e atrações de peso.

Com capacidade para 25 mil pessoas por dia (15 mil na Arena e 10 mil no Camarote), a próxima edição reúne nomes consagrados e novas vozes da música brasileira, com shows de Rachel Reis com participação de Márcio Victor; Ney Matogrosso; “Dominguinho” com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho; Caetano Veloso; Ivete Sangalo; Carlinhos Brown; Teto convida WIU; Luísa Sonza; Léo Santana; Wesley Safadão com Elba Ramalho; Péricles e Belo.

O primeiro lote de ingressos tem valores de R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia), R$ 90 (arena solidária) e R$ 256 (camarote). Cada pessoa pode comprar até quatro ingressos e parcelar em até quatro vezes. Também há opção de passaporte, para os dois dias de shows, com valores promocionais, de R$ 126 (meia) a R$ 460 (camarote).

Os ingressos estão disponíveis da plataforma Sympla ou em pontos físicos. São eles: Bora Ticket (Shopping da Bahia) e balcões do Pida (Shopping Salvador, Shopping Paralela, Shopping Piedade e Salvador Norte Shopping).

Grade de atrações

Sábado, 24 de janeiro

Rachel Reis com participação de Márcio Victor

Ney Matogrosso

“Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho

Caetano Veloso

Ivete Sangalo

Carlinhos Brown

Domingo, 25 de janeiro