Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festival de Verão inicia vendas de ingressos a partir de R$ 70; confira

Confira a grade de atrações

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:47

Festival de Verão
Festival de Verão Crédito: Divulgação

O Festival de Verão Salvador abre nesta sexta-feira (26) a venda de ingressos para o grande público. A 25 edição do evento acontecerá nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026, em um novo local: a Arena FV, no Wet Eventos. Como já é de praxe, o festival vai reunir diferentes ritmos musicais e atrações de peso. 

Com capacidade para 25 mil pessoas por dia (15 mil na Arena e 10 mil no Camarote), a próxima edição reúne nomes consagrados e novas vozes da música brasileira, com shows de Rachel Reis com participação de Márcio Victor; Ney Matogrosso; “Dominguinho” com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho; Caetano Veloso; Ivete Sangalo; Carlinhos Brown; Teto convida WIU; Luísa Sonza; Léo Santana; Wesley Safadão com Elba Ramalho; Péricles e Belo. 

O primeiro lote de ingressos tem valores de R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia), R$ 90 (arena solidária) e R$ 256 (camarote). Cada pessoa pode comprar até quatro ingressos e parcelar em até quatro vezes. Também há opção de passaporte, para os dois dias de shows, com valores promocionais, de R$ 126 (meia) a R$ 460 (camarote). 

Leia mais

Imagem - Confira a programação do Festival de Verão 2026

Confira a programação do Festival de Verão 2026

Imagem - Festival de Verão 2026 será no Espaço Wet, que passará a se chamar Arena FV

Festival de Verão 2026 será no Espaço Wet, que passará a se chamar Arena FV

Imagem - Mais de 60 mil pessoas foram ao Parque de Exposições para o Festival de Verão Salvador

Mais de 60 mil pessoas foram ao Parque de Exposições para o Festival de Verão Salvador

Os ingressos estão disponíveis da plataforma Sympla ou em pontos físicos. São eles: Bora Ticket (Shopping da Bahia) e balcões do Pida (Shopping Salvador, Shopping Paralela, Shopping Piedade e Salvador Norte Shopping). 

Grade de atrações 

Sábado, 24 de janeiro

  • Rachel Reis com participação de Márcio Victor
  • Ney Matogrosso
  • “Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho
  • Caetano Veloso
  • Ivete Sangalo
  • Carlinhos Brown

Domingo, 25 de janeiro

  • Teto convida WIU
  • Luísa Sonza
  • Léo Santana
  • Wesley Safadão com Elba Ramalho
  • Péricles
  • Belo

Mais recentes

Imagem - Traficante do Comando Vermelho é preso após série de homicídios em paraíso turístico da Bahia

Traficante do Comando Vermelho é preso após série de homicídios em paraíso turístico da Bahia
Imagem - Veja a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama

Veja a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama
Imagem - Mulher invade escola e ameaça ex-diretora com massageador em Salvador

Mulher invade escola e ameaça ex-diretora com massageador em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia
01

Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Imagem - Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia
02

Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
03

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
04

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil