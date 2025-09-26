ASTROLOGIA

Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro

Perceba sinais sutis, cuide de quem precisa e proteja seu coração

Fernanda Varela

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 00:01

O céu pede equilíbrio entre emoção e razão. Seu anjo da guarda envia sinais claros para que você escolha a calma, a intuição e a sabedoria antes de agir.

Áries

Hoje o recado do seu anjo é sobre pausa e cuidado. O ritmo acelerado pode trazer desgaste físico e emocional, e a tendência a reagir de forma impulsiva pode criar atritos desnecessários. Respire antes de responder, evite confrontos e priorize momentos de descanso para reorganizar sua energia. No trabalho, conclua apenas o que for essencial. No amor, valorize a escuta: nem sempre é preciso vencer uma discussão, às vezes basta demonstrar carinho e presença.

Câncer

O coração estará mais sensível, e isso pode tanto fortalecer quanto confundir. Seu anjo pede que você use essa intensidade para criar conexões verdadeiras, especialmente dentro da família e com quem considera seu porto seguro. Evite cobranças excessivas, aposte em conversas abertas e acolhedoras. No campo profissional, cuidado com distrações motivadas por emoções fortes. No amor, uma palavra gentil pode abrir caminhos de reconciliação ou fortalecer laços já existentes.

Escorpião

A intuição hoje é seu maior guia. O anjo lembra que você tem a força necessária para transformar situações difíceis em aprendizado e crescimento. Evite disputas diretas, principalmente em ambientes de trabalho ou em conversas familiares delicadas. Use sua visão aguçada para perceber além da superfície e conduzir mudanças profundas. No amor, abra espaço para vínculos que tragam leveza e confiança, não controle ou desconfiança. A energia do dia pede cura e renovação.

Peixes

Seu anjo envia um recado de sensibilidade ampliada. É como se os sentimentos do mundo chegassem até você com intensidade, e por isso é importante distinguir o que é seu do que vem dos outros. Use esse dom para oferecer apoio a quem precisa, mas sem se sobrecarregar. No trabalho, seu olhar humano pode ser diferencial para solucionar problemas. Nos relacionamentos, o dia pede entrega, mas também discernimento: nem todo pedido deve ser atendido, nem toda emoção deve ser absorvida. Proteja sua mente e seu coração.