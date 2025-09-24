Acesse sua conta
Carentes e inseguros: 4 signos que precisam de mensagens no celular para se sentirem amados e seguros

Eles valorizam o carinho no celular como prova de afeto e segurança emocional nos relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:00

Horóscopo
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Internet

No universo do amor, cada signo demonstra afeto de uma forma diferente. Alguns lidam bem com a distância, enquanto outros precisam da mensagem diária para manter a calma. Para eles, o “bom dia” ou a notificação no meio da tarde é mais do que rotina: é prova de amor e de segurança emocional.

Câncer abre a lista com sua sensibilidade. Sem notícias da pessoa amada, o canceriano cria cenários em sua mente e sente a falta de carinho. Para ele, a mensagem é um gesto de cuidado que fortalece a relação.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Virgem, apesar da fama racional, também precisa de contato constante. Sem resposta, a ansiedade aparece. O virginiano enxerga no recado do dia a confirmação de que tudo está em ordem e que a relação segue estável.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Libra, regido por Vênus, mede a força da relação pela troca afetiva. Uma notificação no celular pode mudar o humor do libriano, trazendo equilíbrio. Mas a ausência desse gesto simples abala a segurança que tanto busca.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Peixes fecha o grupo com seu lado romântico e sonhador. Para o pisciano, a mensagem é um elo espiritual. Quando ela não chega, surgem inseguranças, mas basta uma palavra carinhosa para que o coração volte a transbordar alegria.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Para Câncer, Virgem, Libra e Peixes, o contato diário é essencial. Uma frase de carinho no celular pode mudar completamente o dia e manter o amor ainda mais forte.

Tags:

Signo Signos Astrologia

