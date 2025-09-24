Carentes e inseguros: 4 signos que precisam de mensagens no celular para se sentirem amados e seguros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:00
No universo do amor, cada signo demonstra afeto de uma forma diferente. Alguns lidam bem com a distância, enquanto outros precisam da mensagem diária para manter a calma. Para eles, o “bom dia” ou a notificação no meio da tarde é mais do que rotina: é prova de amor e de segurança emocional.
Câncer abre a lista com sua sensibilidade. Sem notícias da pessoa amada, o canceriano cria cenários em sua mente e sente a falta de carinho. Para ele, a mensagem é um gesto de cuidado que fortalece a relação.
Características de Câncer
Virgem, apesar da fama racional, também precisa de contato constante. Sem resposta, a ansiedade aparece. O virginiano enxerga no recado do dia a confirmação de que tudo está em ordem e que a relação segue estável.
Características do signo de Virgem
Libra, regido por Vênus, mede a força da relação pela troca afetiva. Uma notificação no celular pode mudar o humor do libriano, trazendo equilíbrio. Mas a ausência desse gesto simples abala a segurança que tanto busca.
Características do signo de Libra
Peixes fecha o grupo com seu lado romântico e sonhador. Para o pisciano, a mensagem é um elo espiritual. Quando ela não chega, surgem inseguranças, mas basta uma palavra carinhosa para que o coração volte a transbordar alegria.
Características de Peixes
Para Câncer, Virgem, Libra e Peixes, o contato diário é essencial. Uma frase de carinho no celular pode mudar completamente o dia e manter o amor ainda mais forte.