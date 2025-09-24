ASTROLOGIA

Carentes e inseguros: 4 signos que precisam de mensagens no celular para se sentirem amados e seguros

Eles valorizam o carinho no celular como prova de afeto e segurança emocional nos relacionamentos

Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:00

No universo do amor, cada signo demonstra afeto de uma forma diferente. Alguns lidam bem com a distância, enquanto outros precisam da mensagem diária para manter a calma. Para eles, o “bom dia” ou a notificação no meio da tarde é mais do que rotina: é prova de amor e de segurança emocional.

Câncer abre a lista com sua sensibilidade. Sem notícias da pessoa amada, o canceriano cria cenários em sua mente e sente a falta de carinho. Para ele, a mensagem é um gesto de cuidado que fortalece a relação.

Virgem, apesar da fama racional, também precisa de contato constante. Sem resposta, a ansiedade aparece. O virginiano enxerga no recado do dia a confirmação de que tudo está em ordem e que a relação segue estável.

Libra, regido por Vênus, mede a força da relação pela troca afetiva. Uma notificação no celular pode mudar o humor do libriano, trazendo equilíbrio. Mas a ausência desse gesto simples abala a segurança que tanto busca.

Peixes fecha o grupo com seu lado romântico e sonhador. Para o pisciano, a mensagem é um elo espiritual. Quando ela não chega, surgem inseguranças, mas basta uma palavra carinhosa para que o coração volte a transbordar alegria.

