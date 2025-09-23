ASTROLOGIA

5 signos terão virada radical na vida pessoal em outubro; veja previsões

Eles entrarão em um ciclo de mudanças que promete transformar relacionamentos e abrir espaço para novos caminhos

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 19:12

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

O mês de outubro de 2025 chega carregado de expectativas no campo astrológico. A energia que envolve este período coloca em evidência a vida pessoal, pedindo reconciliações, novos encontros e decisões que podem mudar os rumos de relacionamentos. Astrólogos apontam que cinco signos, em especial, sentirão transformações profundas.

Libra abre a lista com um período de clareza emocional. O mês dos librianos favorece encontros inesperados e fortalece vínculos já existentes. Para quem está solteiro, uma surpresa pode virar rotina.

Escorpião viverá intensas revelações. A hora é de encerrar ciclos que não fazem mais sentido e abrir espaço para um novo capítulo. Questões antigas podem finalmente encontrar desfecho, trazendo alívio e renovação.

Sagitário terá expansão na vida afetiva. Pessoas novas chegam para movimentar o círculo social e renovar o entusiasmo. Para quem já está em um relacionamento, cresce a necessidade de mais liberdade e leveza na rotina a dois.

Aquário encara mudanças inesperadas. Um romance pode surgir de onde menos se espera, ou até mesmo alguém do passado pode voltar a fazer parte da história. Outubro pede coragem para romper padrões e se abrir ao inusitado.

Peixes fecha o grupo com estabilidade emocional e afetiva. O período favorece passos importantes em relações amorosas e também o fortalecimento dos laços familiares. O coração pisciano encontra tranquilidade e firmeza para seguir novos rumos.

