ASTROLOGIA

Chega de relações pesadas: Anjo da guarda alerta 6 signos para cortar laços tóxicos neste dia 23 de setembro

Mensagens espirituais alertam para relacionamentos que drenam energia e ciclos que precisam chegar ao fim

Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 00:01

Anjo da guarda / Ilustrativa Crédito: FreePik

Nesta terça-feira (23), os anjos da guarda trazem mensagens diretas para quem insiste em carregar fardos emocionais que já não fazem sentido. Seis signos recebem um alerta especial: é hora de olhar para vínculos que só trazem dor, abrir mão de relações que vão e voltam sem sair do lugar e se afastar de quem drena sua energia.

Áries

O recado do seu anjo é firme: não aceite migalhas. Você tem dado mais do que recebe e isso só alimenta um ciclo desgastante. Seja amizade, namoro ou até laços familiares, é hora de reconhecer quem apenas suga sua força. Libertar-se dessas pessoas abrirá espaço para relações verdadeiras.

Touro

Seu anjo pede coragem para cortar o apego a quem já mostrou não merecer sua lealdade. Relacionamentos que vão e voltam não te levam a lugar algum. O alerta é: não confunda constância com teimosia. Quando a porta se fecha, é porque há outra muito melhor prestes a se abrir.

Aquário

Você tende a manter por perto pessoas que não somam, só porque teme a solidão. Seu anjo da guarda reforça: estar sozinho pode ser infinitamente mais leve do que viver rodeado de quem suga sua paz. Nesta terça, preste bem atenção em quem volta ao seu caminho só quando precisa de você e não hesite em colocar limites.

Leão

Seu brilho atrai, mas também incomoda. O anjo pede que você perceba quem está ao seu lado por interesse. Relações que oscilam entre carinho e disputa são um alerta de desgaste. Livre-se da necessidade de provar seu valor para quem nunca enxerga. Amor de verdade não compete, soma.

Libra

Você, que sempre busca agradar, precisa ouvir o recado do seu anjo: já passou da hora de parar de se sacrificar por quem não faria o mesmo por você. Aquele namoro que parece novela repetida ou a amizade que pesa mais do que traz alegria… é isso que deve ir embora hoje.

Peixes

Seu coração generoso às vezes te prende em ilusões. O anjo lembra: não é amor quando você sofre mais do que sorri. Relacionamentos que voltam só para depois desaparecer de novo são correntes emocionais. Liberte-se, confie na sua intuição e abra espaço para vínculos que tragam paz.