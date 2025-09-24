Urgente: todos os signos terão que se desapegar de algo antes do mês acabar; veja previsões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 12:00
A vida é feita de ciclos, e cada fim traz a oportunidade de um novo começo. Mas, para que coisas novas realmente floresçam, é preciso abrir espaço - não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Muitas vezes, carregamos pensamentos, hábitos e relações que já não servem mais ao nosso crescimento, mantendo-nos presos a padrões que limitam nosso potencial.
Desapegar é um ato de coragem. É reconhecer que certos caminhos precisam ser deixados para trás para que outros possam surgir. É um exercício de libertação e transformação, permitindo que novas oportunidades e energias positivas entrem em nossa vida.
Antes que este mês de setembro termine, reserve um tempo para olhar para dentro e identificar o que já não tem mais lugar no seu caminho. Descubra o que cada signo precisa desapegar para abrir espaço para o novo, de acordo com as previsões de João Bidu:
Veja as características dos signos
Áries: Solte a pressa de querer controlar tudo. Nem sempre vencer é chegar primeiro, mas saber esperar a hora certa.
Características de Áries
Touro: Abra mão do apego ao excesso de conforto. O novo só chega quando você se permite mudar e experimentar.
Características do signo de Touro
Gêmeos: Desapegue de conversas superficiais e conexões vazias. Sua energia merece quem valoriza sua presença.
Famosos do signo de Gêmeos
Câncer: Liberte-se das lembranças que ainda pesam. O passado não muda, mas o futuro depende de como você segue.
Características de Câncer
Leão: Deixe o orgulho que trava reconciliações. A humildade fortalece ainda mais sua grandeza.
Características do signo de Leão
Virgem: Pare de se cobrar tanto. Reconheça seus esforços e aceite que nem tudo precisa estar sob controle.
Características do signo de Virgem
Libra: Desapegue da necessidade de agradar a todos. Sua paz vem de escolhas alinhadas ao que te faz feliz.
Características do signo de Libra
Escorpião: Solte as mágoas acumuladas. Libertar-se do rancor é o primeiro passo para transformar sua energia.
Características de Escorpião
Sagitário: Abandone a mania de prometer além do que pode cumprir. Foco e responsabilidade dão ainda mais força à sua liberdade.
Características do signo de Sagitário
Capricórnio: Deixe a rigidez excessiva de lado. A flexibilidade é sabedoria diante das mudanças inevitáveis.
Características do signo de Capricórnio
Aquário: Desapegue da ideia de que precisa sempre se destacar. Colaborar também é uma forma poderosa de brilhar.
Características do signo de Aquário
Peixes: Solte as ilusões que alimentam expectativas irreais. Sonhos e amor ganham força quando estão ancorados na realidade.
Características de Peixes