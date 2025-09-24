Acesse sua conta
Urgente: todos os signos terão que se desapegar de algo antes do mês acabar; veja previsões

Astros revelam o que cada signo precisa soltar para abrir espaço a mudanças profundas e novas energias ainda este mês

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 12:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

A vida é feita de ciclos, e cada fim traz a oportunidade de um novo começo. Mas, para que coisas novas realmente floresçam, é preciso abrir espaço - não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Muitas vezes, carregamos pensamentos, hábitos e relações que já não servem mais ao nosso crescimento, mantendo-nos presos a padrões que limitam nosso potencial.

Desapegar é um ato de coragem. É reconhecer que certos caminhos precisam ser deixados para trás para que outros possam surgir. É um exercício de libertação e transformação, permitindo que novas oportunidades e energias positivas entrem em nossa vida.

Antes que este mês de setembro termine, reserve um tempo para olhar para dentro e identificar o que já não tem mais lugar no seu caminho. Descubra o que cada signo precisa desapegar para abrir espaço para o novo, de acordo com as previsões de João Bidu:

Veja as características dos signos

Áries: Solte a pressa de querer controlar tudo. Nem sempre vencer é chegar primeiro, mas saber esperar a hora certa.

Características de Áries

Touro: Abra mão do apego ao excesso de conforto. O novo só chega quando você se permite mudar e experimentar.

Características do signo de Touro

Gêmeos: Desapegue de conversas superficiais e conexões vazias. Sua energia merece quem valoriza sua presença.

Famosos do signo de Gêmeos

Câncer: Liberte-se das lembranças que ainda pesam. O passado não muda, mas o futuro depende de como você segue.

Características de Câncer

Leão: Deixe o orgulho que trava reconciliações. A humildade fortalece ainda mais sua grandeza.

Características do signo de Leão

Virgem: Pare de se cobrar tanto. Reconheça seus esforços e aceite que nem tudo precisa estar sob controle.

Características do signo de Virgem

Libra: Desapegue da necessidade de agradar a todos. Sua paz vem de escolhas alinhadas ao que te faz feliz.

Características do signo de Libra

Escorpião: Solte as mágoas acumuladas. Libertar-se do rancor é o primeiro passo para transformar sua energia.

Características de Escorpião

Sagitário: Abandone a mania de prometer além do que pode cumprir. Foco e responsabilidade dão ainda mais força à sua liberdade.

Características do signo de Sagitário

Capricórnio: Deixe a rigidez excessiva de lado. A flexibilidade é sabedoria diante das mudanças inevitáveis.

Características do signo de Capricórnio

Aquário: Desapegue da ideia de que precisa sempre se destacar. Colaborar também é uma forma poderosa de brilhar.

Características do signo de Aquário

Peixes: Solte as ilusões que alimentam expectativas irreais. Sonhos e amor ganham força quando estão ancorados na realidade.

Características de Peixes

