EXTREMO-SUL

Traficante do Comando Vermelho é preso após série de homicídios em paraíso turístico da Bahia

Ele foi detido depois de bater moto que pilotava de frente contra viatura da PM



Wendel de Novais

Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:51

Santa Cruz Cabrália Crédito: Reprodução / Prefeitura de Santa Cruz Cabrália

Um suspeito de tráfico ligado ao Comando Vermelho foi preso em flagrante na quinta-feira (25). Conhecido como Jerisnon, o rapaz de 21 anos participou recentemente de vários ataques violentos e mortes em Santa Cruz Cabrália, no Extremo-Sul da Bahia.

De acordo com a 23 Coordenadoria de Polícia Regional do Interior (Coorpin), Jerisnon estava andando em uma moto com chassi raspado e bateu frontalmente em uma viatura da Polícia Militar, causando danos ao veículo. Na abordagem, os policiais verificaram que ele tinha mandado de prisão de recaptura em aberto. Além de cumprir o mandato, os agentes o autuaram em flagrante por adulteração de sinal identificador e dano ao patrimônio público.

Na véspera, eles prenderam um comparsa do suspeito, identificado como Daniel Barbosa dos Santos, 20 anos, que também estaria envolvido na série de crimes.







Entre os crimes que teriam envolvimento dos dois presos estão a morte de Luzinete Lima Câmara, de 43 anos, executada no mês de maio na zona rural da cidade; a morte do motoboy Vicente Procópio de Carvalho, cujo corpo foi encontrado boiando em um rio no mês de agosto; a execução de Luiz Fernando da Silva Serafim, morto a tiros na frente da avó, e já agora em setembro a morte do adolescente Jhonata das Neves Jesus, retirado de casa e assassinado a tiros na frente da residência.

A polícia também investiga se o traficante faz parte do grupo que matou um suspeito de estupro e deixou um bilhete. O corpo de Bruno Barbosa Filho, de 37 anos, foi encontrado com marcas de tiros no tórax e na nuca. Ao lado, um bilhete: “Jack descarado, mexeu com a menina de 9 anos”.

