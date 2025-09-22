'Mexeu com menina de 9 anos': traficantes matam suspeito de estupro e deixam bilhete

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:00
Ao tomarem conhecimento de que um homem teria estuprado uma menina de nove anos, traficantes de Porto Seguro julgaram à morte o acusado.
O corpo de Bruno Barbosa Filho, de 37 anos, foi encontrado com marcas de tiros no tórax e na nuca. Ao lado, um bilhete: “Jack descarado, mexeu com a menina de 9 anos”.
O crime aconteceu no último dia 15, no bairro do Geraldão. A criança seria filha do vizinho. A Polícia Civil ainda não identificou os autores.
