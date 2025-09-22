COLUNA BRUNO WENDEL

'Mexeu com menina de 9 anos': traficantes matam suspeito de estupro e deixam bilhete

Caso aconteceu em Porto Seguro

Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:00

Homem é morto pelo tráfico, após caso de estupro de menina de 9 anos Crédito: Reprodução

Ao tomarem conhecimento de que um homem teria estuprado uma menina de nove anos, traficantes de Porto Seguro julgaram à morte o acusado.

O corpo de Bruno Barbosa Filho, de 37 anos, foi encontrado com marcas de tiros no tórax e na nuca. Ao lado, um bilhete: “Jack descarado, mexeu com a menina de 9 anos”.

O crime aconteceu no último dia 15, no bairro do Geraldão. A criança seria filha do vizinho. A Polícia Civil ainda não identificou os autores.