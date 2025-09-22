Acesse sua conta
Sem proteção: ex-delegados-chefes da Bahia não têm escolta policial

Assassinato de ex-dirigente da Polícia Civil de São Paulo é um alerta para as instituições

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:00

Polícia Civil iniciou operação
Polícia Civil iniciou operação Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz, há uma semana, evidenciou uma fragilidade que também atinge a Polícia Civil da Bahia: a ausência de escolta para ex-dirigentes da instituição.

Ferraz foi executado após ameaça do Primeiro Comando da Capital (PCC), em 2019, quando transferiu 15 lideranças. Situação semelhante é vivida por ex-delegados-gerais baianos, que igualmente conduziram operações de alto impacto, incluindo a prisão de chefes do tráfico. Ao menos dois deles confirmaram ao CORREIO que não contam com qualquer proteção.

Para a categoria, a morte de Ferraz funciona como alerta: é preciso garantir a segurança de lideranças policiais e judiciárias, a fim de evitar que o combate ao crime organizado seja enfraquecido pelo medo ou pela falta de respaldo institucional.

