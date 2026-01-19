Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima

Influenciadora contou que aplicou toxina botulínica para suavizar linhas de expressão e reforçou discurso de autocuidado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:16

Thais Carla
Thais Carla Crédito: Reprodução

Thais Carla passou por um novo procedimento estético após eliminar mais de 80 quilos. A atriz e influenciadora revelou que aplicou toxina botulínica no rosto com o objetivo de amenizar linhas de expressão, em um momento que ela define como de autocuidado e escolha pessoal.

Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso

Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
1 de 3
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram

Em publicação nas redes sociais, Thais comentou a decisão e relacionou o procedimento ao processo de amor-próprio vivido nos últimos meses. “Já perdi 84 kg e decidi retocar o botox no rosto. Se amar é se escolher todos os dias, com gentileza, coragem e verdade”, escreveu.

Recentemente, Thais estreou nos palcos como protagonista do musical Hairspray, marcando uma nova fase da carreira artística. Mesmo após a grande transformação corporal, ela afirmou que ainda pretende eliminar cerca de 25 quilos, sempre com acompanhamento profissional.

Leia mais

Imagem - Thais Carla posa de calcinha e sutiã após perder 81kg e mostra novo corpo

Thais Carla posa de calcinha e sutiã após perder 81kg e mostra novo corpo

Imagem - Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

Imagem - 'Ainda mais linda': Thais Carla surpreende ao posar de maiô com as filhas

'Ainda mais linda': Thais Carla surpreende ao posar de maiô com as filhas

O processo de emagrecimento é acompanhado por uma equipe multidisciplinar em São Paulo. Já o procedimento estético foi realizado pelo médico Alexandre Dantas, que explicou que, no caso da influenciadora, a aplicação teve caráter preventivo, já que ela apresenta poucas marcas de expressão.

Conhecida por defender a autoestima e a liberdade de escolha sobre o próprio corpo, Thais Carla segue compartilhando cada etapa de sua transformação física e emocional, reforçando que autocuidado e amor-próprio caminham juntos, independentemente de padrões impostos.

Tags:

Thais Carla

Mais recentes

Imagem - Quem são os irmãos brasileiros que vão herdar parte da fortuna de Valentino

Quem são os irmãos brasileiros que vão herdar parte da fortuna de Valentino
Imagem - Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja
Imagem - Se você tiver pena de todo mundo, vai falir: 3 signos recebem alerta vermelho e urgente

Se você tiver pena de todo mundo, vai falir: 3 signos recebem alerta vermelho e urgente

MAIS LIDAS

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
01

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
02

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração
03

Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
04

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia