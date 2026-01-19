CADA DIA MAIS MAGRA

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima

Influenciadora contou que aplicou toxina botulínica para suavizar linhas de expressão e reforçou discurso de autocuidado

Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:16

Thais Carla Crédito: Reprodução

Thais Carla passou por um novo procedimento estético após eliminar mais de 80 quilos. A atriz e influenciadora revelou que aplicou toxina botulínica no rosto com o objetivo de amenizar linhas de expressão, em um momento que ela define como de autocuidado e escolha pessoal.

Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso 1 de 3

Em publicação nas redes sociais, Thais comentou a decisão e relacionou o procedimento ao processo de amor-próprio vivido nos últimos meses. “Já perdi 84 kg e decidi retocar o botox no rosto. Se amar é se escolher todos os dias, com gentileza, coragem e verdade”, escreveu.

Recentemente, Thais estreou nos palcos como protagonista do musical Hairspray, marcando uma nova fase da carreira artística. Mesmo após a grande transformação corporal, ela afirmou que ainda pretende eliminar cerca de 25 quilos, sempre com acompanhamento profissional.

O processo de emagrecimento é acompanhado por uma equipe multidisciplinar em São Paulo. Já o procedimento estético foi realizado pelo médico Alexandre Dantas, que explicou que, no caso da influenciadora, a aplicação teve caráter preventivo, já que ela apresenta poucas marcas de expressão.