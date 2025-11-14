Acesse sua conta
'Ainda mais linda': Thais Carla surpreende ao posar de maiô com as filhas

Influenciadora está com a família em viagem no Beach Park, em Fortaleza (CE)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Elis Freire

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 20:27

Thais Carla e filhas
Thais Carla e filhas Crédito: Reprodução

Thais Carla está aproveitando dias de descanso com a família no Beach Park, em Fortaleza (CE). Nesta sexta-feira (14), a influenciadora compartilhou fotos no parque aquático ao lado das filhas Maria Clara, de 8 anos, e Eva, de 4, com maiôs combinando, e ao lado do marido Ismael Reis. O que surpreendeu a web foi o corpo da carioca sete meses após uma cirurgia bariátrica, que arrancou inúmeros elogios.

"O tanto que ela tá ficando linda!", escreveu uma internauta. "Tão feliz por ela, tá muito mais feliz", destacou outra. "Você está cada dia mais linda , sua energia é maravilhosa", destacou uma terceira. "Ela esta ainda mais linda" disse ainda outra fã, destacando que a influencer sempre foi bonita. 

Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução

Recentemente, Thais, de 33 anos, divulgou o resultado de um exame de bioimpedância, mostrando que já eliminou 72 kg desde o procedimento — passando de 200 kg para 128,4 kg. Segundo o relatório, ela está com 50,7% de massa corporal magra e um IMC de 44,4. A influenciadora contou ainda que pretende perder mais 40 kg.

O método escolhido foi o bypass gástrico, técnica que reduz o tamanho do estômago e desvia parte do intestino, diminuindo a absorção dos alimentos. Antes da cirurgia, Thais precisou reduzir o peso para 170 kg a fim de ser liberada para o procedimento.

