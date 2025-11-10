Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Thais Carla revela diagnóstico após sofrer desmaio: 'Comecei a ver estrelas'

Influenciadora relatou episódio de dor intensa que a fez parar no hospital

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:57

Thais Carla revela diagnóstico
Thais Carla revela diagnóstico Crédito: Reprodução

Thais Carla surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (10) ao relatar um episódio de dor intensa, que a fez desmaiar e parar no hospital. De acordo com a influenciadora, tudo ocorreu após uma semana de exaustão física e mental e, por meio de exames e consulta, ela recebeu um diagnóstico preciso.  

“Gente, acordei bem hoje. Aí eu fui tomar café da manhã, não fui para a academia cedo porque eu estava muito cansada durante a semana toda. Eu falei: ‘Eu não vou acordar cedo hoje, vou dormir mais um pouco’”, começou contando através dos Stories do Instagram.

Thais Carla antes e depois da bariátrica

Thaís Carla por Reprodução
Thais Carla depois da bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátrica por Reprodução/Instagram
Thais Carla antes da bariátrica por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Thais Carla iniciar processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Thaís Carla por Reprodução
Thais Carla posou abraçando o marido e as filhas por Reprodução
Após bariátrica, Thais Carla realiza sonho e emociona fãs com desabafo por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
1 de 14
Thaís Carla por Reprodução

LEIA MAIS

Thais Carla desmaia durante almoço e é levada às pressas para pronto-socorro

Thais Carla surpreende com flexibilidade ao lado do esposo na academia: ‘Beijinho do alongamento’

Thais Carla exibe corpo após perder 75 kg e fala sobre excesso de pele: 'Incomoda, mas faz parte'

Thais Carla fica eufórica ao 'conhecer' parte do seu corpo após perder 70kg; veja

Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica

Ela contou que seguiu o dia com seus compromissos profissionais e então foi almoçar com o marido. Foi aí que ela começou a passar mal. “Nesse almoço, começou a me dar uma dor forte que vinha daqui até aqui, tudo. E aí, dessa dor muito forte que começou a me dar aqui, eu comecei a ver estrelas, tudo meio turvado. […] Eu comecei a ficar tonta e falei: ‘Não tô bem, não tô bem, me leva para o hospital’”, relatou ela, que realizou uma cirurgia bariátrica há cerca de 6 meses. 

Thais foi levada ao hospital pelo marido, onde foi atendida e tranquilizada. “Chegando lá, vi que os sinais vitais estavam todos bem, e ele foi perguntando o que eu estava sentindo”, disse.

Após alguns exames, a dançarina contou ainda que recebeu diagnóstico de enxaqueca crônica: “Enxaqueca crônica é aquela enxaqueca que não para. […] Aí tem uma hora que o corpo está tão estressado, estou tão cansada mentalmente, que ela vem. "Eu vou ter que tratar", revelou. 

Ainda segundo Thais, hábitos como excesso de café, falta de descanso e rotina intensa contribuíram para uma crise que levou à descoberta do quadro. 

Leia mais

Imagem - Casamento de MC Poze do Rodo e Vivi Noronha terminou, diz página de notícias

Casamento de MC Poze do Rodo e Vivi Noronha terminou, diz página de notícias

Imagem - Relacionamento acaba em Dona de Mim após descoberta nefasta e ato heroico

Relacionamento acaba em Dona de Mim após descoberta nefasta e ato heroico

Imagem - Ana Hickmann xinga funcionárias em áudio vazado por ex-marido; ouça

Ana Hickmann xinga funcionárias em áudio vazado por ex-marido; ouça

Tags:

Thais Carla Enxaqueca

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Casamento de MC Poze do Rodo e Vivi Noronha terminou, diz página de notícias

Casamento de MC Poze do Rodo e Vivi Noronha terminou, diz página de notícias
Imagem - Shawn Mendes visita Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo e tira foto com fã em Madre de Deus

Shawn Mendes visita Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo e tira foto com fã em Madre de Deus

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem de 18 anos é estuprada por motociclista de app em viagem em Salvador
01

Jovem de 18 anos é estuprada por motociclista de app em viagem em Salvador

Imagem - 5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)
02

5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira
04

Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira