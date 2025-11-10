SUSTO

Thais Carla revela diagnóstico após sofrer desmaio: 'Comecei a ver estrelas'

Influenciadora relatou episódio de dor intensa que a fez parar no hospital

Elis Freire

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:57

Thais Carla revela diagnóstico Crédito: Reprodução

Thais Carla surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (10) ao relatar um episódio de dor intensa, que a fez desmaiar e parar no hospital. De acordo com a influenciadora, tudo ocorreu após uma semana de exaustão física e mental e, por meio de exames e consulta, ela recebeu um diagnóstico preciso.

“Gente, acordei bem hoje. Aí eu fui tomar café da manhã, não fui para a academia cedo porque eu estava muito cansada durante a semana toda. Eu falei: ‘Eu não vou acordar cedo hoje, vou dormir mais um pouco’”, começou contando através dos Stories do Instagram.

Ela contou que seguiu o dia com seus compromissos profissionais e então foi almoçar com o marido. Foi aí que ela começou a passar mal. “Nesse almoço, começou a me dar uma dor forte que vinha daqui até aqui, tudo. E aí, dessa dor muito forte que começou a me dar aqui, eu comecei a ver estrelas, tudo meio turvado. […] Eu comecei a ficar tonta e falei: ‘Não tô bem, não tô bem, me leva para o hospital’”, relatou ela, que realizou uma cirurgia bariátrica há cerca de 6 meses.

Thais foi levada ao hospital pelo marido, onde foi atendida e tranquilizada. “Chegando lá, vi que os sinais vitais estavam todos bem, e ele foi perguntando o que eu estava sentindo”, disse.

Após alguns exames, a dançarina contou ainda que recebeu diagnóstico de enxaqueca crônica: “Enxaqueca crônica é aquela enxaqueca que não para. […] Aí tem uma hora que o corpo está tão estressado, estou tão cansada mentalmente, que ela vem. "Eu vou ter que tratar", revelou.