Thais Carla revela diagnóstico após sofrer desmaio: 'Comecei a ver estrelas'

Elis Freire
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:57
Thais Carla surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (10) ao relatar um episódio de dor intensa, que a fez desmaiar e parar no hospital. De acordo com a influenciadora, tudo ocorreu após uma semana de exaustão física e mental e, por meio de exames e consulta, ela recebeu um diagnóstico preciso.
“Gente, acordei bem hoje. Aí eu fui tomar café da manhã, não fui para a academia cedo porque eu estava muito cansada durante a semana toda. Eu falei: ‘Eu não vou acordar cedo hoje, vou dormir mais um pouco’”, começou contando através dos Stories do Instagram.
Thais Carla antes e depois da bariátrica
Ela contou que seguiu o dia com seus compromissos profissionais e então foi almoçar com o marido. Foi aí que ela começou a passar mal. “Nesse almoço, começou a me dar uma dor forte que vinha daqui até aqui, tudo. E aí, dessa dor muito forte que começou a me dar aqui, eu comecei a ver estrelas, tudo meio turvado. […] Eu comecei a ficar tonta e falei: ‘Não tô bem, não tô bem, me leva para o hospital’”, relatou ela, que realizou uma cirurgia bariátrica há cerca de 6 meses.
Thais foi levada ao hospital pelo marido, onde foi atendida e tranquilizada. “Chegando lá, vi que os sinais vitais estavam todos bem, e ele foi perguntando o que eu estava sentindo”, disse.
Após alguns exames, a dançarina contou ainda que recebeu diagnóstico de enxaqueca crônica: “Enxaqueca crônica é aquela enxaqueca que não para. […] Aí tem uma hora que o corpo está tão estressado, estou tão cansada mentalmente, que ela vem. "Eu vou ter que tratar", revelou.
Ainda segundo Thais, hábitos como excesso de café, falta de descanso e rotina intensa contribuíram para uma crise que levou à descoberta do quadro.