Casamento de MC Poze do Rodo e Vivi Noronha terminou, diz página de notícias

Elis Freire
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:25
Tudo aponta que MC Poze do Rodo e Vivi Noronha não estão mais juntos. Rumores começaram a circular nesta segunda-feira (10) após o cantor surgir sem a aliança de compromisso que usa junto com a influenciadora. Pouco tempo depois, uma página de notícia, a Daily Garotin, confirmou o fim do relacionamento. As informações teriam sido confirmadas à página pela própria Vivi.
De acordo com publicação, a influencer, que acumula mais de 5 milhões de seguidores, teria dito que eles não estão mais juntos, mas não que não gostaria de dar detalhes sobre o término, por enquanto. Amigos próximos do casal já estariam cientes do rompimento.
Poze do Rodo e Vivi Noronha
Nas redes sociais, os perfis de ambos ainda mantêm fotos do casal juntos e os dois ainda se seguem entre si.
Casados oficialmente desde 2024, Poze do Rodo e Vivi Noronha chegaram a se separar em 2021, quando ela estava grávida da terceira filha do casal, mas reataram. Juntos, eles são pais de Júlia, de 5 anos, Miguel, de 3, e Laura, de 2.