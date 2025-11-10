Casamento de MC Poze do Rodo e Vivi Noronha terminou, diz página de notícias

FIM

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:25

Tudo aponta que MC Poze do Rodo e Vivi Noronha não estão mais juntos. Rumores começaram a circular nesta segunda-feira (10) após o cantor surgir sem a aliança de compromisso que usa junto com a influenciadora. Pouco tempo depois, uma página de notícia, a Daily Garotin, confirmou o fim do relacionamento. As informações teriam sido confirmadas à página pela própria Vivi.

De acordo com publicação, a influencer, que acumula mais de 5 milhões de seguidores, teria dito que eles não estão mais juntos, mas não que não gostaria de dar detalhes sobre o término, por enquanto. Amigos próximos do casal já estariam cientes do rompimento.

Nas redes sociais, os perfis de ambos ainda mantêm fotos do casal juntos e os dois ainda se seguem entre si.