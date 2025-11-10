Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casamento de MC Poze do Rodo e Vivi Noronha terminou, diz página de notícias

Após o cantor surgir sem aliança, a informação teria sido confirmada pela própria Vivi

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:25

MC Poze do Rodo e Viviane Noronha
MC Poze do Rodo e Viviane Noronha Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Tudo aponta que MC Poze do Rodo e Vivi Noronha não estão mais juntos. Rumores começaram a circular nesta segunda-feira (10) após o cantor surgir sem a aliança de compromisso que usa junto com a influenciadora. Pouco tempo depois, uma página de notícia, a Daily Garotin, confirmou o fim do relacionamento. As informações teriam sido confirmadas à página pela própria Vivi. 

De acordo com publicação, a influencer, que acumula mais de 5 milhões de seguidores, teria dito que eles não estão mais juntos, mas não que não gostaria de dar detalhes sobre o término, por enquanto. Amigos próximos do casal já estariam cientes do rompimento.

Poze do Rodo e Vivi Noronha

Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e família por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram
1 de 15
Poze do Rodo e Vivi Noronha por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS 

Virginia debocha após MC Poze pedir para ela se afastar de Vini Jr

MC Poze do Rodo reencontra Oruam na porta da cadeia e se emociona

STJ revoga prisão de Oruam e MC Poze comemora decisão nas redes sociais

MC Poze debocha ao ter carro blindado roubado no Rio: 'Se é meu vai voltar'

Justiça manda cancelar turnê de Poze do Rodo no Brasil e na Europa

Nas redes sociais, os perfis de ambos ainda mantêm fotos do casal juntos e os dois ainda se seguem entre si. 

Casados oficialmente desde 2024, Poze do Rodo e Vivi Noronha chegaram a se separar em 2021, quando ela estava grávida da terceira filha do casal, mas reataram. Juntos, eles são pais de Júlia, de 5 anos, Miguel, de 3, e Laura, de 2. 

Leia mais

Imagem - Relacionamento acaba em Dona de Mim após descoberta nefasta e ato heroico

Relacionamento acaba em Dona de Mim após descoberta nefasta e ato heroico

Imagem - Tremembé: autor de livro nega romance gay de Cravinhos e diz que foi 'liberdade criativa'

Tremembé: autor de livro nega romance gay de Cravinhos e diz que foi 'liberdade criativa'

Imagem - Ana Hickmann xinga funcionárias em áudio vazado por ex-marido; ouça

Ana Hickmann xinga funcionárias em áudio vazado por ex-marido; ouça

Tags:

Término mc Poze

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Thais Carla revela diagnóstico após sofrer desmaio: 'Comecei a ver estrelas'

Thais Carla revela diagnóstico após sofrer desmaio: 'Comecei a ver estrelas'
Imagem - Shawn Mendes visita Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo e tira foto com fã em Madre de Deus

Shawn Mendes visita Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo e tira foto com fã em Madre de Deus

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem de 18 anos é estuprada por motociclista de app em viagem em Salvador
01

Jovem de 18 anos é estuprada por motociclista de app em viagem em Salvador

Imagem - 5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)
02

5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira
04

Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira