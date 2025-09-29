Acesse sua conta
MC Poze do Rodo reencontra Oruam na porta da cadeia e se emociona

Rapper foi solto após 69 dias em presídio do Rio

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 21:52

Oruam foi solto
Oruam foi solto Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O rapper Oruam deixou a prisão em Bangu, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (29). Centenas de pessoas se aglomeraram em frente ao presídio para aguardar a saída do cantor, e fizeram a maior festa ao ver o músico, que saiu do local após 69 dias.

