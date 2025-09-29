CONFIRA

MC Poze do Rodo reencontra Oruam na porta da cadeia e se emociona

Rapper foi solto após 69 dias em presídio do Rio

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 21:52

Oruam foi solto Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O rapper Oruam deixou a prisão em Bangu, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (29). Centenas de pessoas se aglomeraram em frente ao presídio para aguardar a saída do cantor, e fizeram a maior festa ao ver o músico, que saiu do local após 69 dias.

Oruam 1 de 22

De camisa branca e olhar leve, os internautas perceberam diferença até na aparência do artista que tirou a tintura vermelha do cabelo e ganhou peso. Entre uma das pessoas que aguardava Oruam, destacava-se MC Poze do Rodo, amigo de Oruam.

Quando se viram, os dois deram um forte abraço e sorriram. O momento emocionou fãs nas redes sociais. “Que encontro lindo, emocionante”, escreveu um. “Salve Oruam”, comentou a influenciadora Juju Ferrari. Oruam também comentou vários emojis de fogo na publicação.