MC Poze do Rodo reencontra Oruam na porta da cadeia e se emociona

Felipe Sena
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 21:52
O rapper Oruam deixou a prisão em Bangu, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (29). Centenas de pessoas se aglomeraram em frente ao presídio para aguardar a saída do cantor, e fizeram a maior festa ao ver o músico, que saiu do local após 69 dias.
Oruam
De camisa branca e olhar leve, os internautas perceberam diferença até na aparência do artista que tirou a tintura vermelha do cabelo e ganhou peso. Entre uma das pessoas que aguardava Oruam, destacava-se MC Poze do Rodo, amigo de Oruam.
Quando se viram, os dois deram um forte abraço e sorriram. O momento emocionou fãs nas redes sociais. “Que encontro lindo, emocionante”, escreveu um. “Salve Oruam”, comentou a influenciadora Juju Ferrari. Oruam também comentou vários emojis de fogo na publicação.
Também estava na frente do local aguardando Oruam, MC Cabelinho. Em junho, quando Poze foi solto após cinco dias preso, Oruam também foi para a porta da penitenciária, que teve tumulto.