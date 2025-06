VIRALIZOU

Após polêmica com rapper Oruam, grife apaga post e se pronuncia nas redes sociais

Envolvimento do artista com figuras ligadas ao crime organizado gerou críticas e forçou a marca a retirar conteúdo do ar

Heider Sacramento

Publicado em 5 de junho de 2025 às 08:04

Osklen se pronunciou sobre polêmica com Oruam Crédito: Reprodução/Instagram

A grife brasileira Osklen enfrentou forte repercussão negativa nas redes sociais nesta semana após publicar uma imagem do rapper Oruam vestindo peças da marca em um editorial da revista britânica Dazed. O post, feito na última terça-feira (3), celebrava a presença da grife no editorial internacional, mas acabou sendo apagado horas depois diante da enxurrada de críticas. >

O motivo da reação do público foi a figura de Oruam. O artista é filho de Marcinho VP, apontado como ex-chefe do Comando Vermelho, preso desde 1996 por tráfico de drogas e associação ao crime organizado. Além disso, Oruam já se referiu ao traficante Elias Maluco — condenado pelo assassinato brutal do jornalista Tim Lopes em 2002 — como “tio de criação”.>

A presença do rapper nas redes da Osklen gerou indignação imediata. Comentários como “É essa a marca que apoia o Comando Vermelho?” e “Não compro mais nada na Osklen” tomaram conta da publicação. Houve até ironias pesadas: “Quem será o próximo a vestir a marca? Suzane von Richthofen?”.>

Diante da crise, a marca retirou o conteúdo do ar e divulgou uma nota justificando a decisão. Segundo o comunicado, a intenção era apenas destacar a visibilidade internacional da grife, e não fazer qualquer tipo de apologia:>

“A postagem da Osklen, que trouxe imagens da revista Dazed, não se trata de uma campanha oficial da marca. O editorial foi produzido de maneira independente por uma revista britânica de prestígio [...]. Retiramos o post do ar pois entendemos que a publicação trouxe leituras divergentes em relação ao nosso objetivo”, informou a empresa.>

A marca finalizou a nota afirmando que valoriza o diálogo com o público e reforçou seu compromisso com os princípios que norteiam sua atuação:>