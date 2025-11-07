BRIGA

Ana Hickmann xinga funcionárias em áudio vazado por ex-marido; ouça

Alexandre Correa resolveu tornar pública a forma como a apresentadora tratou duas mulheres

Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 21:51

Ana Hickmann e Alexandre Correa Crédito: Reprodução

A briga da apresentadora Ana Hickmann com o ex-marido Alexandre Correa chegou ao nível máximo de embate nesta sexta-feira (17). O empresário divulgou através do seu Instagram um áudio em que a loira xinga duas funcionárias e chega a chamá-las de "putas". A veracidade da gravação foi confirmada à imprensa pela assessoria da famosa, que alegou que o conteúdo é "antigo" e "retirado de contexto".

Na fala, Ana Hickmann reclama da postura de duas mulheres que trabalhavam para ela em um grupo de WhatsApp. “Eu não permito que a gente se preocupe, agora, com a conduta, com a cara de cu e o que for dessas duas. Eu me preocupo com a performance delas”, começou a falar Ana.

Ana Hickmann 1 de 5

Dura, ela cobra uma performance das funcionárias sobre pontualidade: “É pra entrar no horário, sair no horário, cumprir. Se não cumpriu, rua e eu vou buscar alguém. Eu não posso ficar esperando, a gente tem que buscar imediatamente. É a última vez que vou falar sobre isso”, afirmou.

É aí que começam os xingamento mais pesados. “Isso não pode virar tema porque estou acordando e indo dormir com essas duas putas sendo o negócio principal. E eu não entrei nesse grupo de novo pra ficar em cima disso. Então, isso é uma ordem, acabou o assunto”, declarou. Por fim, ela ironiza: “Cometeram um erro? É pontuado. Fez cara de cu, de dor de barriga? Não estou preocupada com isso. Cara de dor de barriga é quem tá com fome. Combinado? Quem mandou fazer esse negócio dos horários dela fui eu e só vou começar a, cada vez mais, infernizar pra pedir pra sair. Ponto”.

Ao compartilhar as declarações, Alexandre Correa explicou a situação exposta: “Sobre o conteúdo: essa, sim, era a mesma Ana se referindo a duas colaboradoras mulheres diante de um pequeno problema que se apresentava. E é aí que eu levanto as mãos para o céu por ter recebido o livramento e não precisar ser humilhado por mensagens como essa durante o tempo que fui. Esse é o meu verdadeiro presente de aniversário”, argumentou ele.

