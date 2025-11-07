RODOU!

Após voltar três vezes da roça, Yoná Sousa é eliminada de A Fazenda 17

Advogada recebeu apenas 31,55% dos votos para ficar

Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 00:03

Yoná Sousa está em "A Fazenda 17" Crédito: Reprodução

Yoná Sousa parecia forte após voltar três vezes da Roça, mas ela perdeu o apoio de parte do público e foi eliminada de "A Fazenda 17" na noite desta quinta-feira (6). Em votação acirrada contra Rayanne Figliuzzi e Tamires Assis, a advogada recebeu apenas 31,55% para ficar, se tornando a sétima eliminada do programa. A disputa recebeu o maior números de votos desde o início da temporada, como anunciou Adriane Galisteu.

No reality rural, Yoná fez inúmeros inimigos e inimigas e não economizou na hora de falar na cara o que pensava que cada atitude dos participantes. A briga mais comentada foi com Carol Lekker. Durante o desentendimento, a Miss Bumbum jogou água em Yoná e chegou a dar um beijo na peoa, que se defendeu pedindo a expulsão de Carol por assédio. Isso não ocorreu.

Yoná Sousa 1 de 5

Recentemente, a piauiense desfez a aliança com Dudu Camargo em "A Fazenda 17", o que desestabilizou ela dentro e fora da casa.

Quem é Yoná Sousa

Advogada e professora de dança, a participante de 52 anos é natural do Piauí e ganhou notoriedade ao participar da segunda temporada de “Ilhados com a Sogra”, da Netflix, ao lado do filho Antony Marquez e da nora Ana Paula.

