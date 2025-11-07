Acesse sua conta
Após voltar três vezes da roça, Yoná Sousa é eliminada de A Fazenda 17

Advogada recebeu apenas 31,55% dos votos para ficar

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 00:03

Yoná Sousa está em
Yoná Sousa está em "A Fazenda 17"

Yoná Sousa parecia forte após voltar três vezes da Roça, mas ela perdeu o apoio de parte do público e foi eliminada de "A Fazenda 17" na noite desta quinta-feira (6). Em votação acirrada contra Rayanne Figliuzzi e Tamires Assis, a advogada recebeu apenas 31,55% para ficar, se tornando a sétima eliminada do programa. A disputa recebeu o maior números de votos desde o início da temporada, como anunciou Adriane Galisteu. 

No reality rural, Yoná fez inúmeros inimigos e inimigas e não economizou na hora de falar na cara o que pensava que cada atitude dos participantes. A briga mais comentada foi com Carol Lekker. Durante o desentendimento, a Miss Bumbum jogou água em Yoná e chegou a dar um beijo na peoa, que se defendeu pedindo a expulsão de Carol por assédio. Isso não ocorreu. 

Yoná Sousa

Yoná Sousa
 Yoná Sousa participou da última Roça com Carol Lekker e o eliminado Guilherme Boury
Yoná Sousa está em "A Fazenda 17"
Yoná Sousa está em "A Fazenda 17"
Yoná em "A Fazenda 17"
1 de 5
Yoná Sousa

Recentemente, a piauiense desfez a aliança com Dudu Camargo em "A Fazenda 17", o que desestabilizou ela dentro e fora da casa.  

Quem é Yoná Sousa

Advogada e professora de dança, a participante de 52 anos é natural do Piauí e ganhou notoriedade ao participar da segunda temporada de “Ilhados com a Sogra”, da Netflix, ao lado do filho Antony Marquez e da nora Ana Paula.

No programa, Yoná se tornou uma das figuras mais comentadas por suas discussões acaloradas com a esposa do filho. Após “Ilhados com a Sogra”, Yoná, o filho e a nora participaram do “Power Couple Brasil 7”.

A Fazenda 17

