VÍDEO: Rodrigo Faro entra na trend e surge de biquíni após treino

Apresentador gravou vídeo seguindo conselho de Patrícia Ramos

Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:01

Rodrigo Faro de biquini Crédito: Reprodução

Rodrigo Faro, apresentador recém eliminado do "Dança dos Famosos" resolveu entrar na "trend" criada pela influenciadora fitness Patricia Ramos e arrancou risadas dos seguidores. Em áudio que viralizou nas redes sociais, Patrícia aconselha os seguidores a colocar o biquíni logo após o treino para "manter o foco" e ficar mais atento ao que vai comer depois do exercício físico.

Seguindo o conselho da influencer, Faro surgiu em um vídeo nesta quinta-feira (6) com o áudio ao fundo e vestindo um biquíni preto na parte de cima, além de uma cueca embaixo. "Dica para manter o foco", escreveu ele na legenda.

Rodrigo Faro foi eliminado do "Dança dos Famosos" no último dia 19 ao dançar Lind Hop. Ao se despedir, o comunicador propôs um desafio para Luciano Huck, apresentador considerado o seu rival já que ambos apresentam programas aos domingos em emissoras diferentes. “Semana que vem tem Criança Esperança, então vai ter Dança Gatinho de um jeito especial. Só vou falar um negócio. Eu não vou sozinho. Tô te avisando", garantiu para Huck.