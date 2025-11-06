Acesse sua conta
Esposa diz que Daniel Cravinhos já deu detalhes do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen: 'Somos duas bichas fofoqueiras'

Casal mostra rotina nas redes sociais e perfil no TikTok acumula mais de 10 mil seguidores

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:57

Daniel Cravinhos e a mulher, Carolina Andrade
Daniel Cravinhos e a mulher, Carolina Andrade Crédito: Reprodução/TikTok

O sucesso da série Tremembé, do Prime Video, reacendeu o interesse do público sobre Suzane von Richthofen e os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos. Após deixarem o presídio, os três recomeçaram a vida e seguem uma rotina comum. Mas, enquanto Suzane se mantém longe dos holofotes, Daniel tem aparecido com frequência nas redes sociais.

Ele atualmente assina como Daniel de Paula e Silva Andrade e é dono de uma oficina de customização de motos no Grande ABC. Desde janeiro de 2025, Daniel é casado com a biomédica Carolina Dias de Andrade, de 26 anos. É ela, inclusive, quem costuma a exibir a vida dos dois na internet. Um perfil dedicado ao casal no TikTok acumula quase 13 mil seguidores.

Daniel Cravinhos e a mulher, Carolina Andrade

Daniel Cravinhos e a mulher, Carolina Andrade por Reprodução/TikTok

Vários vídeos publicados na plataforma trazem informações sobre a vida no presídio mais famoso do Brasil. Em um deles, Carolina pergunta ao marido se ele era amigo de Lindemberg Alves, assassino de Eloá Pimentel. "Você era amigo do Lindemberg? Amigo quanto de zero a dez?", questionou a biomédica. "Sim, parceiro de futebol. O cara era mó gente boa, joga um bolão da porra, boleiro", respondeu o ex-namorado de Suzane.

Em outra postagem, Carolina revelou que Daniel já deu detalhes do crime cometido há mais de 20 anos. "Gente, eu e o Dan somos duas ‘bichas’ fofoqueiras que ficam a madrugada inteira trocando ideia. Vocês acham o quê?", disse, aos risos.

Em outro momento, ela comenta sobre a série Tremembé e afirma que muita coisa é apenas "ficção". "Gente, essa obra se vocês forem ver, ela no final das contas é uma ficção, então ela se depara com boatos que… e as coisas numa ficção, para que sejam mais cativantes para o público, sempre é enfatizado de uma maneira muito punk".

@danielcravinhos #vaiprofyinferno👺🔪 #fyp #explorer #foryoupage #danielcravinhos #irmaoscravinhos #christiancravinhos #tiktok ♬ som original - Dan e Carol ❤️💍

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais

Tags:

Prime Video Tremembé Irmãos Cravinhos Tiktok Daniel Cravinhos Cristian Cravinhos

