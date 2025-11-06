Globo prepara ‘Avenida Brasil 2’ em nova fase com Carminha e Tufão, diz colunista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:46
Uma das novelas mais marcantes da teledramaturgia brasileira pode ganhar uma nova vida. De acordo com informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a Globo encomendou a continuação de Avenida Brasil a seu autor original, João Emanuel Carneiro, que já teria iniciado os primeiros esboços do projeto.
Nos bastidores da emissora, o assunto tem movimentado diretores, roteiristas e parte do elenco. Ainda segundo a colunista, Adriana Esteves e Murilo Benício foram os primeiros a confirmar retorno aos papéis de Carminha e Tufão, personagens que se tornaram ícones nacionais e impulsionaram a novela ao status de fenômeno mundial.
Avenida Brasil
A ideia, segundo fontes da Globo, é não refazer a história original, mas dar sequência aos acontecimentos de 2012, explorando o destino dos personagens após o desfecho da trama que parou o país.
A continuação deve ocupar o horário nobre das nove depois de Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco, com previsão de estreia para 2027. O projeto também faz parte de uma nova estratégia da emissora, que passou a priorizar a expansão de grandes sucessos, após o desempenho pífio da nova versão de Vale Tudo.
Com o retorno de Avenida Brasil, a Globo aposta em repetir a fórmula que conquistou o público há mais de uma década e marcou gerações com seus vilões, reviravoltas e o inesquecível “Oi, oi, oi”.