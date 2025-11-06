Acesse sua conta
Globo prepara ‘Avenida Brasil 2’ em nova fase com Carminha e Tufão, diz colunista

Informação que corre nos bastidores da emissora aponta que João Emanuel Carneiro já trabalha em uma continuação da trama

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:46

Carminha e Tufão devem voltar em nova fase de Avenida Brasil, segundo apuração de Carla Bittencourt
Carminha e Tufão devem voltar em nova fase de Avenida Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma das novelas mais marcantes da teledramaturgia brasileira pode ganhar uma nova vida. De acordo com informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a Globo encomendou a continuação de Avenida Brasil a seu autor original, João Emanuel Carneiro, que já teria iniciado os primeiros esboços do projeto.

Nos bastidores da emissora, o assunto tem movimentado diretores, roteiristas e parte do elenco. Ainda segundo a colunista, Adriana Esteves e Murilo Benício foram os primeiros a confirmar retorno aos papéis de Carminha e Tufão, personagens que se tornaram ícones nacionais e impulsionaram a novela ao status de fenômeno mundial.

A ideia, segundo fontes da Globo, é não refazer a história original, mas dar sequência aos acontecimentos de 2012, explorando o destino dos personagens após o desfecho da trama que parou o país.

