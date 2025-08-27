ENTENDA TRETA

Marcos Mion detona Record e faz revelação chocante sobre Rodrigo Faro

Apresentador não seguia colega de TV desde demissão da Record

Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 21:10

Mion revelou ressentimento Crédito: Reprodução (Gshow/Redes Sociais)

Bastou alguns fãs perceberem que Marcos Mion não seguia Rodrigo Faro nas redes sociais que começou o burburinho e rumores de uma rusga entre os apresentadores, que agora estão na mesma emissora.

Rodrigo Faro e Marcos Mion 1 de 9

Mion explicou por que não seguia Faro, e revelou detalhes da relação dos dois. Faro e Mion se conheceram nos bastidores da Record, emissora em que trabalhavam.

Mion apresentou os programas Legendários, entre 2010 e 2017, além do Ídolos, em 2012. Além disso, comandou o reality A Fazenda, em 2018 e 2020. Ele foi desligado da emissora sem muitas explicações em 2021.

Já Faro apresentou diversos programas. No entanto, decidiu deixar a emissora por almejar outro momento na carreira. De um programa próprio, o Hora do Faro, o apresentador foi realocado para o Canta Comigo e Canta Comigo Teen, nos quais tinha menor participação em palco como no anterior.

Depois disso, o apresentador decidiu deixar a emissora para almejar outro momento na carreira, além dos cuidados com a esposa Vera Viel, que foi diagnosticada com um tipo de câncer raro, em 2024. Hoje o apresentador é um dos participantes do Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck.

Mion, por sua vez, tem um programa próprio, o Caldeirão. A conquista veio depois de um momento muito difícil de sua vida, quando deixou de seguir Faro nas redes sociais.

De acordo com o apresentador, quando ele foi demitido da Record, enfrentou um dos piores momentos de sua vida. Mion disse em entrevista ao portal LeoDias que preferiu não manter contato por um período com colegas da antiga emissora. “Não sigo ninguém da Record”, disse de maneira taxativa.

Mion explicou que estava “vindo da Fazenda”, e no dia seguinte foi mandado “embora de forma grosseira”. “Depois eu entendi o que aconteceu, mas na época eu não sabia quem tinha feito aquilo e simplesmente tomei um golpe muito grande e fiquei sem chão. Sabe aquele momento na vida que você tem que erguer a cabeça e seguir seu caminho?”, completou.

“Então eu parei de seguir todo mundo da Record, a emissora, os profissionais, e os programas, porque eu precisava cuidar de mim. Estava muito derrubado e eu não consegui entender o que aconteceu naquela época e para me valorizar, eu tive que cortar para seguir adiante”, disse ainda. O apresentador preferiu cuidar da saúde mental, e após o ressentimento esqueceu de reativar os antigos colegas nas redes sociais, entre eles, Faro.