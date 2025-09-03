Acesse sua conta
Rodrigo Faro surpreende funcionária que trabalha com a família há mais de 15 anos com presente

Apresentador impressionou seguidores

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 22:03

Momento fofo foi compartilhado nas redes sociais
Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um gesto de Rodrigo Faro comoveu a web nesta quarta-feira (3). O apresentador que participa do Dança dos Famosos presenteou a funcionária que trabalha para sua família há mais de 15 anos.

Através de publicação nas redes sociais, ele compartilhou detalhes do apartamento que foi entregue a Ana, que recebeu a chave do imóvel. Na gravação, a funcionária cai no choro no momento de emoção e abraça Rodrigo Faro e Vera Viel, esposa do apresentador.

O vídeo mostra detalhes do apartamento que inclui varanda ampla. Vera Viel chegou a comentar das novas experiências que Ana viverá na casa nova, enquanto Rodrigo Faro brincou sobre os espaços vazios.

Com voz embargada, Ana agradeceu e relembrou sua trajetória junto a família de Faro. “E o sonho se realizou. Nossa amada Ana, que já faz parte da família há mais de 15 anos, recebeu a chave do seu apartamento! Obrigado senhor por me permitir abençoar a vida da Ana, essa pessoa tão especial para nossa família”, escreveu Faro nas redes sociais.

