PRESENTÃO

Rodrigo Faro surpreende funcionária que trabalha com a família há mais de 15 anos com presente

Apresentador impressionou seguidores

Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 22:03

Momento fofo foi compartilhado nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um gesto de Rodrigo Faro comoveu a web nesta quarta-feira (3). O apresentador que participa do Dança dos Famosos presenteou a funcionária que trabalha para sua família há mais de 15 anos.

Rodrigo Faro 1 de 8

Através de publicação nas redes sociais, ele compartilhou detalhes do apartamento que foi entregue a Ana, que recebeu a chave do imóvel. Na gravação, a funcionária cai no choro no momento de emoção e abraça Rodrigo Faro e Vera Viel, esposa do apresentador.

O vídeo mostra detalhes do apartamento que inclui varanda ampla. Vera Viel chegou a comentar das novas experiências que Ana viverá na casa nova, enquanto Rodrigo Faro brincou sobre os espaços vazios.