Mulher compra perfumes da We Pink, marca de Virginia, e recebe rapadura

Cliente da marca mostrou momento em que abre caixa nas redes sociais

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:07

Marca de Virginia se posicionou
Marca de Virginia se posicionou Crédito: Reprodução | Instagram

Uma cliente que comprou um kit de lançamento da marca We Pink, da influenciadora Virginia, que deveria conter três body splashs, recebeu na verdade uma rapadura.

No vídeo que circula nas redes sociais, a mulher aparece empolgada ao abrir a caixa rosa em que são entregues os produtos da marca, mas rapidamente muda de semblante ao ver o que tinha dentro.

“Minha gente, que palhaçada”, disse ela decepcionada. “Olha o que veio uma rapadura e um monte de folha.

A We Pink chegou a se posicionar, e disse ter enviado uma mensagem para o direct da cliente para entender melhor o que aconteceu com o pedido.

