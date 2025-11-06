Mulher compra perfumes da We Pink, marca de Virginia, e recebe rapadura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:07
Uma cliente que comprou um kit de lançamento da marca We Pink, da influenciadora Virginia, que deveria conter três body splashs, recebeu na verdade uma rapadura.
Virginia
No vídeo que circula nas redes sociais, a mulher aparece empolgada ao abrir a caixa rosa em que são entregues os produtos da marca, mas rapidamente muda de semblante ao ver o que tinha dentro.
“Minha gente, que palhaçada”, disse ela decepcionada. “Olha o que veio uma rapadura e um monte de folha.
A We Pink chegou a se posicionar, e disse ter enviado uma mensagem para o direct da cliente para entender melhor o que aconteceu com o pedido.