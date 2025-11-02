Acesse sua conta
Zé Felipe cobra lucros da WePink e mais: o que se sabe sobre guerra judicial com Virginia

Casal se separou em maio, mas se casou com regime de comunhão parcial de bens

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 12:31

Virginia e Zé Felipe
Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Apesar do fim oficial do divórcio, Zé Felipe e Virginia Fonseca seguem travando uma intensa batalha judicial para definir a divisão de bens e direitos. Segundo o portal LeoDias, o cantor moveu, em 24 de julho, uma ação na 6ª Vara da Família de Goiânia (GO) pedindo a partilha de patrimônio e uma investigação detalhada sobre os bens da ex-esposa, além do bloqueio de R$ 100 milhões - pedido que foi indeferido pela Justiça.

Casados sob o regime de comunhão parcial de bens, o processo de separação do casal deixou em aberto a divisão dos lucros e propriedades adquiridas durante os cinco anos de união. Entre os bens em disputa estão mansões e imóveis de luxo: duas casas em Goiânia - uma avaliada em R$ 27 milhões e outra em processo de venda por R$ 29 milhões -, uma residência em Mangaratiba (RJ) estimada em R$ 20 milhões e dois apartamentos em São Paulo, que somam até R$ 16 milhões. O ex-casal também possui um jato particular Cessna Citation Sovereign, que pode valer até R$ 60 milhões.

Ainda segundo o portal LeoDias, Virginia deseja que a casa de Mangaratiba fique para Zé Felipe, mas o cantor não concorda, argumentando que o imóvel foi comprado por insistência da influenciadora. Já a mansão em Goiânia deve permanecer com Virginia, onde vivem os três filhos do casal: Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 3; e José Leonardo, de 1.

Outro ponto central da disputa é a WePink, marca de cosméticos fundada por Virginia e Samara Pink em 2021. Mesmo sem ser sócio formal, Zé Felipe pede participação nos lucros da empresa, que já ultrapassou R$ 1,2 bilhão em faturamento e deve atingir R$ 1,4 bilhão apenas em 2025. Por se tratar de um casamento sob regime de comunhão parcial, o cantor pode ter direito a parte do crescimento patrimonial da marca durante a união.

Em contrapartida, Virginia prepara um contra-ataque jurídico, planejando reivindicar participação nos direitos autorais das músicas lançadas por Zé Felipe no período em que estiveram casados. Entre os sucessos que o cantor emplacou com o apoio da influenciadora estão “Toma Toma Vapo Vapo”, “Roça em Mim” e “Patrai”, todas no topo das paradas brasileiras — muitas delas impulsionadas pela força das redes sociais de Virginia, que tem mais de 50 milhões de seguidores.

De acordo com o portal LeoDias, as negociações para o fim da disputa estão avançadas, e o ex-casal estaria próximo de um acordo definitivo sobre a partilha dos bens.

