Belo descumpre pedido de Rayane Figliuzzi em 'A Fazenda 17' e posta primeira foto com ela nas redes

Elis Freire
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 22:57
Rayane Figliuzzi ficou mais velha nesta segunda-feira (27) e recebeu uma declaração do namorado, o cantor Belo, nas redes sociais. Ela, que está confinada no reality show "A Fazenda 17", chegou a declarar nesta tarde que não queria nenhum registro no Instagram de Belo até que ele finalizasse o processo de divórcio com Gracyanne Barbosa; o pagodeiro, porém, descumpriu o pedido.
Esta foi a primeira foto dos juntos nas redes sociais do artista, desde que assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano. Os dois estão juntos desde dezembro do ano passado, quando foram vistos em clima de romance no cruzeiro de Belo.
Rayane Figliuzzi e Belo
A publicação foi feita através dos Stories do Instagram com uma foto ao lado da amada para declarar felicidades por esse novo ciclo que se inicia. “Parabéns, minha Bela. Saúde e paz , Amor”, se declarou, com emojis de coração.
Na tarde desta segunda-feira (27), a influenciadora conversava com Wallas Arrais e William Guimarães na área externa quando falou sobre as exigências e os combinados feitos com o namorado Belo sobre a exposição do relacionamento nas redes sociais.
"Eu falo para ele: 'Não quero uma foto comigo, já que você ainda não é divorciado. Você não terminou um relacionamento, um ciclo, para poder me colocar no meio desse ciclo'", disse, com firmeza. "Tudo tem seu tempo", concordou Wallas. "E eles são da mesma emissora [Globo], toda hora tem que postar...", completou Rayane.