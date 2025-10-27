NAMORADOS

Belo descumpre pedido de Rayane Figliuzzi em 'A Fazenda 17' e posta primeira foto com ela nas redes

O cantor e a influencer estão juntos desde dezembro de 2024

Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 22:57

Belo e Rayane Figliuzzi Crédito: Reprodução

Rayane Figliuzzi ficou mais velha nesta segunda-feira (27) e recebeu uma declaração do namorado, o cantor Belo, nas redes sociais. Ela, que está confinada no reality show "A Fazenda 17", chegou a declarar nesta tarde que não queria nenhum registro no Instagram de Belo até que ele finalizasse o processo de divórcio com Gracyanne Barbosa; o pagodeiro, porém, descumpriu o pedido.

Esta foi a primeira foto dos juntos nas redes sociais do artista, desde que assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano. Os dois estão juntos desde dezembro do ano passado, quando foram vistos em clima de romance no cruzeiro de Belo.

Rayane Figliuzzi e Belo 1 de 17

A publicação foi feita através dos Stories do Instagram com uma foto ao lado da amada para declarar felicidades por esse novo ciclo que se inicia. “Parabéns, minha Bela. Saúde e paz , Amor”, se declarou, com emojis de coração.

A declaração de Rayane no reality

Na tarde desta segunda-feira (27), a influenciadora conversava com Wallas Arrais e William Guimarães na área externa quando falou sobre as exigências e os combinados feitos com o namorado Belo sobre a exposição do relacionamento nas redes sociais.