Belo descumpre pedido de Rayane Figliuzzi em 'A Fazenda 17' e posta primeira foto com ela nas redes

O cantor e a influencer estão juntos desde dezembro de 2024

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 22:57

Belo e Rayane Figliuzzi
Belo e Rayane Figliuzzi Crédito: Reprodução

Rayane Figliuzzi ficou mais velha nesta segunda-feira (27) e recebeu uma declaração do namorado, o cantor Belo, nas redes sociais. Ela, que está confinada no reality show "A Fazenda 17", chegou a declarar nesta tarde que não queria nenhum registro no Instagram de Belo até que ele finalizasse o processo de divórcio com Gracyanne Barbosa; o pagodeiro, porém, descumpriu o pedido.

Esta foi a primeira foto dos juntos nas redes sociais do artista, desde que assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano. Os dois estão juntos desde dezembro do ano passado, quando foram vistos em clima de romance no cruzeiro de Belo

Declaração de Belo para Rayane nas redes sociais por Reprodução / Instagram

A publicação foi feita através dos Stories do Instagram com uma foto ao lado da amada para declarar felicidades por esse novo ciclo que se inicia. “Parabéns, minha Bela. Saúde e paz , Amor”, se declarou, com emojis de coração. 

A declaração de Rayane no reality 

Na tarde desta segunda-feira (27), a influenciadora conversava com Wallas Arrais e William Guimarães na área externa quando falou sobre as exigências e os combinados feitos com o namorado Belo sobre a exposição do relacionamento nas redes sociais. 

"Eu falo para ele: 'Não quero uma foto comigo, já que você ainda não é divorciado. Você não terminou um relacionamento, um ciclo, para poder me colocar no meio desse ciclo'", disse, com firmeza. "Tudo tem seu tempo", concordou Wallas. "E eles são da mesma emissora [Globo], toda hora tem que postar...", completou Rayane.

