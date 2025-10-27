LEGADO

VÍDEO: Netos de Elis Regina encantam web ao cantar música da avó

Rafaela Mariano e Antonio Baldini publicaram gravação homenageando a grande intérprete da MPB

Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 21:40

Rafaela Mariano e Antonio Baldini cantaram música interpretada pela avó Elis Crédito: Reprodução / Instagram

A nova geração segue mantendo o legado de Elis Regina vivo! Os netos mais velhos da cantora, Antonio Baldini, de 21 anos, e Rafaela Mariano, de 19 anos, compartilharam uma gravação caseira cantando a canção "Romaria", que ficou conhecida na voz de Elis, e emocionaram os fãs da grande intérprete da Música Popular Brasileira.

No vídeo, Antonio, filho de Maria Rita, toca violão enquanto Rafaela canta. A afinação e a combinação harmônica das vozes dos primos encantou. “Muito amor envolvido entre os primos”, escreveram juntos na publicação no Instagram nesta segunda-feira (27).

Uma composição de Renato Teixeira, "Rosário" foi lançada por Elis em 1977. A artista gaúcha faleceu em 1982, deixando os filhos João Marcello Bôscoli, Pedro Mariano e Maria Rita. A canção é uma espécie de reza de agradecimento pela proteção de Nossa Senhora de Aparecida pelos cantinhos do Brasil.

“Que lindo levando o legado dela, emocionante!”, destacou um fã. “Sem palavras ouvindo essa nova geração!”, escreveu outro. "Leves e lindos que o sorriso da vó coruja seja sempre Manto de proteção", desejou uma terceira. "Elis segue mais viva do que nunca!", comemoraram.