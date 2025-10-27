Acesse sua conta
VÍDEO: Netos de Elis Regina encantam web ao cantar música da avó

Rafaela Mariano e Antonio Baldini publicaram gravação homenageando a grande intérprete da MPB

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 21:40

Rafaela Mariano e Antonio Baldini cantaram música interpretada pela avó Elis
Rafaela Mariano e Antonio Baldini cantaram música interpretada pela avó Elis Crédito: Reprodução / Instagram

A nova geração segue mantendo o legado de Elis Regina vivo! Os netos mais velhos da cantora, Antonio Baldini, de 21 anos, e Rafaela Mariano, de 19 anos, compartilharam uma gravação caseira cantando a canção "Romaria", que ficou conhecida na voz de Elis, e emocionaram os fãs da grande intérprete da Música Popular Brasileira. 

No vídeo, Antonio, filho de Maria Rita, toca violão enquanto Rafaela canta. A afinação e a combinação harmônica das vozes dos primos encantou. “Muito amor envolvido entre os primos”, escreveram juntos na publicação no Instagram nesta segunda-feira (27). 

Netos de Elis Regina

Rafaela Mariano e Antonio Baldini  por Reprodução / Instagram
Maria Rita ao lado dos filhos Antonio Baldini e Alice por Reprodução / Redes Sociais
Versão de "Para Lennon e McCartney" interpretada por Elis Regina em 1984 foi remasterizada digitalmente por Reprodução/Instagram
Elis Regina e Tom Jobim nos anos 70 por Divulgação
Comercial da Volkswagen 'reviveu' Elis Regina por Reprodução
Maria Rita e Elis Regina em propaganda da Volkswagen por Reprodução/Volkswagen
Andreia Horta no filme sobre Elis Regina (1945-1982), com o qual venceu o prêmio de melhor atriz do Festival de Gramado por Foto: André Carioba/Divulgação
Música Família

