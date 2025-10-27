VÍDEO: Netos de Elis Regina encantam web ao cantar música da avó

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 21:40
A nova geração segue mantendo o legado de Elis Regina vivo! Os netos mais velhos da cantora, Antonio Baldini, de 21 anos, e Rafaela Mariano, de 19 anos, compartilharam uma gravação caseira cantando a canção "Romaria", que ficou conhecida na voz de Elis, e emocionaram os fãs da grande intérprete da Música Popular Brasileira.
No vídeo, Antonio, filho de Maria Rita, toca violão enquanto Rafaela canta. A afinação e a combinação harmônica das vozes dos primos encantou. “Muito amor envolvido entre os primos”, escreveram juntos na publicação no Instagram nesta segunda-feira (27).
Netos de Elis Regina
Uma composição de Renato Teixeira, "Rosário" foi lançada por Elis em 1977. A artista gaúcha faleceu em 1982, deixando os filhos João Marcello Bôscoli, Pedro Mariano e Maria Rita. A canção é uma espécie de reza de agradecimento pela proteção de Nossa Senhora de Aparecida pelos cantinhos do Brasil.
“Que lindo levando o legado dela, emocionante!”, destacou um fã. “Sem palavras ouvindo essa nova geração!”, escreveu outro. "Leves e lindos que o sorriso da vó coruja seja sempre Manto de proteção", desejou uma terceira. "Elis segue mais viva do que nunca!", comemoraram.
Veja vídeo: