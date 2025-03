LUXO

Mansão onde Elis Regina morou no RJ tem diárias de R$ 3.800; veja como se hospedar

Festa de casamento da cantora ocorreu na propriedade em 1967

Com 350 m², a mansão tem características arquitetônicas dos anos 1950, com portas altas e janelas de madeira. A fachada é azul e branco e, no interior, segue uma paleta mais neutra. O espaço conta com três quartos, uma suíte, sala de estar, banheiro, lavabo, piscina, sauna seca e deque com vista para a praia. No terraço do último andar, ainda tem uma suíte de casal adicional com chuveiro e sauna. >