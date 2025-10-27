Acesse sua conta
Gracyanne Barbosa choca ao resgatar fotos da juventude: 'Tão bonita!'

Música fitness publicou montagens com fotos da infância, adolescência e idade adulta

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 21:07

Mudança física de Gracyanne Barbosa surpreendeu internautas
Mudança física de Gracyanne Barbosa surpreendeu internautas Crédito: Reprodução

A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, deixou os seguidores boquiabertos nesta segunda-feira (27) ao compartilhar uma montagem com fotos da infância, adolescência e idade adulta nas redes sociais. O motivo foi a beleza estonteante que a famosa esbanja em imagens da juventude, em que já trabalhava como modelo. 

Enquanto nas fotos ela tinha um corpo atlético, porém menos definido, hoje é conhecida por exibir um corpo digno de uma fisiculturista, com uma rotina de alimentação e treinos voltados para o ganho de massa muscular. A transformação física ao longo dos anos chamou atenção e ainda gerou opiniões sobre a opção dela de buscar procedimentos estéticos com o passar dos anos.  

"Ela era tão bonita né?", elogiou uma internauta". "Que fotos mais lindas", concordou outra. Já um terceiro opinou de forma dura sobre a aparência física da ex-esposa de Belo: "Ela acabou com o rosto!". "Pela criminalização da harmonização facial!", ironizou outro.

Em meios aos julgamentos sem pudor, Gra segue mostrando sua superação e resiliência nas redes sociais. Com uma das pernas lesionadas, ela tem usado o treino cruzado, técnica para fortalecer de forma indireta o outro lado do corpo e manter o equilíbrio. “Agora a estética não é importante. O foco é manter força muscular, função neuromotora e acelerar a recuperação, preservando o condicionamento físico”, explicou.

