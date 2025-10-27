UAI

'Conservadora': Daniela Mercury revela julgamento das filhas sobre ela e esposa

A cantora falou sobre maternidade, carreira e vida em pessoal em entrevista ao 'Fantástico'

Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:49

Daniela Mercury deu entrevista no Fantástico neste domingo (26) Crédito: Reprodução / Gshow

A cantora, compositora e bailarina Daniela Mercury, que celebra 60 anos de vida e 40 de carreira em 2025, foi convidada do Fantástico para uma entrevista especial exibida neste domingo (26). No bate-papo, ela relembrou momentos marcantes da sua trajetória e falou sobre os desafios da maternidade.

Ao comentar sobre as filhas caçulas, a Rainha do Axé Music revelou um julgamento que as duas chegaram a ter sobre ela e a jornalista Malu Verçosa, sua esposa. Segundo Mercury, as jovens pensam que as mães são "conservadoras" em alguns temas.

“Às vezes acham que eu e Malu somos conservadoras. Aí eu fico: ‘Como assim?’. A gente é completamente inovadora, corajosa, quebramos tantos tabus. Espero que as gerações quebrem tantos tabus quanto nós. Me sinto tão jovem que digo assim: ‘Como é que foi isso?’. Quando a gente faz muita coisa, o tempo passa mais rápido”, disse ela, indignada.

Sobre os marcos que tem vivido, a cantora ressaltou que é difícil acreditar que já tem tanto tempo de música e vida. "Me sinto tão jovem que digo assim: 'Como é que foi isso?'. Quando a gente faz muita coisa, o tempo passa mais rápido", expressou a baiana.