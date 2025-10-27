'Conservadora': Daniela Mercury revela julgamento das filhas sobre ela e esposa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:49
A cantora, compositora e bailarina Daniela Mercury, que celebra 60 anos de vida e 40 de carreira em 2025, foi convidada do Fantástico para uma entrevista especial exibida neste domingo (26). No bate-papo, ela relembrou momentos marcantes da sua trajetória e falou sobre os desafios da maternidade.
Ao comentar sobre as filhas caçulas, a Rainha do Axé Music revelou um julgamento que as duas chegaram a ter sobre ela e a jornalista Malu Verçosa, sua esposa. Segundo Mercury, as jovens pensam que as mães são "conservadoras" em alguns temas.
Daniela Mercury e Malu Verçosa
“Às vezes acham que eu e Malu somos conservadoras. Aí eu fico: ‘Como assim?’. A gente é completamente inovadora, corajosa, quebramos tantos tabus. Espero que as gerações quebrem tantos tabus quanto nós. Me sinto tão jovem que digo assim: ‘Como é que foi isso?’. Quando a gente faz muita coisa, o tempo passa mais rápido”, disse ela, indignada.
Sobre os marcos que tem vivido, a cantora ressaltou que é difícil acreditar que já tem tanto tempo de música e vida. "Me sinto tão jovem que digo assim: 'Como é que foi isso?'. Quando a gente faz muita coisa, o tempo passa mais rápido", expressou a baiana.
Casadas desde outubro de 2013, Daniela e Malu são mães de Márcia, de 27 anos, Alice, 20, e Ana Isabel, 16. A cantora ainda tem mais dois filhos, Gabriel e Giovana, frutos do seu antigo casamento com Zalther Póvoas.