Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Conservadora': Daniela Mercury revela julgamento das filhas sobre ela e esposa

A cantora falou sobre maternidade, carreira e vida em pessoal em entrevista ao 'Fantástico'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:49

Daniela Mercury deu entrevista no Fantástico neste domingo (26)
Daniela Mercury deu entrevista no Fantástico neste domingo (26) Crédito: Reprodução / Gshow

A cantora, compositora e bailarina Daniela Mercury, que celebra 60 anos de vida e 40 de carreira em 2025, foi convidada do Fantástico para uma entrevista especial exibida neste domingo (26). No bate-papo, ela relembrou momentos marcantes da sua trajetória e falou sobre os desafios da maternidade.

Ao comentar sobre as filhas caçulas, a Rainha do Axé Music revelou um julgamento que as duas chegaram a ter sobre ela e a jornalista Malu Verçosa, sua esposa. Segundo Mercury, as jovens pensam que as mães são "conservadoras" em alguns temas. 

Daniela Mercury e Malu Verçosa

Daniela Mercury e Malu Verçosa por Reprodução/Redes Sociais
Daniela Mercury e Malu Verçosa por Rogério Cavalcanti
Malu Verçosa e Daniela Mercury por Redes sociais
Daniela Mercury e Preta Gil por Reprodução
Ivete Sangalo e Daniela Mercury por Reprodução/Redes Sociais
Daniela Mercury por Reprodução
Daniela Mercury por Jefferson Peixoto/ Alô Alô Bahia
Daniela Mercury por Elis Freire / CORREIO
Daniela Mercury revela local do "Pôr do Som" 2025 por Genilson coutinho
A cantora Daniela Mercury é embaixadora do UNICEF no Brasil desde 1995, representante da ONU e integrante do Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça por Célia Santos/divulgação
Daniela Mercury por divulgação
1 de 11
Daniela Mercury e Malu Verçosa por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS

Daniela Mercury lança 'Cirandaia' e explora política, amor e resistência em novo álbum

Daniela Mercury revela por que não foi ao velório de Preta Gil

Daniela Mercury, Gilberto Gil e outras personalidades exaltam legado de Pepe Mujica

“Às vezes acham que eu e Malu somos conservadoras. Aí eu fico: ‘Como assim?’. A gente é completamente inovadora, corajosa, quebramos tantos tabus. Espero que as gerações quebrem tantos tabus quanto nós. Me sinto tão jovem que digo assim: ‘Como é que foi isso?’. Quando a gente faz muita coisa, o tempo passa mais rápido”, disse ela, indignada.

Sobre os marcos que tem vivido, a cantora ressaltou que é difícil acreditar que já tem tanto tempo de música e vida. "Me sinto tão jovem que digo assim: 'Como é que foi isso?'. Quando a gente faz muita coisa, o tempo passa mais rápido", expressou a baiana. 

Casadas desde outubro de 2013, Daniela e Malu são mães de Márcia, de 27 anos, Alice, 20, e Ana Isabel, 16. A cantora ainda tem mais dois filhos, Gabriel e Giovana, frutos do seu antigo casamento com Zalther Póvoas.

Leia mais

Imagem - Tema da festa da filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus gera polêmica: ‘Pesado para uma criança’

Tema da festa da filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus gera polêmica: ‘Pesado para uma criança’

Imagem - Maurício Meirelles se pronuncia após show embriagado; produção precisou interromper

Maurício Meirelles se pronuncia após show embriagado; produção precisou interromper

Imagem - Personagem ressurge em Dona de Mim e transforma vida de Marlon

Personagem ressurge em Dona de Mim e transforma vida de Marlon

Tags:

Daniela Mercury Axé axé Music

Mais recentes

Imagem - Gracyanne Barbosa choca ao resgatar fotos da juventude: 'Tão bonita!'

Gracyanne Barbosa choca ao resgatar fotos da juventude: 'Tão bonita!'
Imagem - Virginia publica foto curiosa com Vini Jr em Mônaco e chama atenção

Virginia publica foto curiosa com Vini Jr em Mônaco e chama atenção
Imagem - 2026 é o seu ano? Veja os signos que vão começar o novo ano com o pé direito

2026 é o seu ano? Veja os signos que vão começar o novo ano com o pé direito

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada