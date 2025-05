HOMENAGENS

Daniela Mercury, Gilberto Gil e outras personalidades exaltam legado de Pepe Mujica

Ex-presidente uruguaio e líder esquerdista morreu nesta terça-feira (13), aos 89 anos

Tharsila Prates

Publicado em 13 de maio de 2025 às 19:05

Gilberto Gil e Pepe Mujica Crédito: Reprodução

Artistas e políticos homenagearam a figura do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que morreu nesta terça-feira (13), aos 89 anos, de câncer. Na rede social X, a cantora baiana Daniela Mercury se referiu a ele como "um líder grandioso da esquerda". "Referência na América Latina e no mundo, Mujica deixa um legado gigantesco de luta a favor dos mais vulneráveis socialmente. A ele, agradeço pela caminhada. Um abraço fraterno à Família Mujica e a todo Uruguai.">

Antes de se despedir do amigo, Gilberto Gil relembrou uma frase de Mujica: "Quero dizer às meninas e aos meninos do nosso país que a vida é linda, mas se desgasta. A questão é recomeçar a cada vez que cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança". Em texto no Instagram e Facebook acompanhado de fotos e vídeo dos dois juntos, Gil afirmou: "Que o amigo Pepe Mujica descanse em paz. Lembrança boa do nosso último encontro. Aquele abraço aos familiares, amigos e admiradores".>

No X, o influenciador carioca Felipe Neto disse: "Hoje o mundo perdeu um dos maiores líderes de sua história. Vá em paz, Pepe Mujica. Sua presença física pode ter acabado, mas seus ensinamentos ficarão por muito tempo, mas muito tempo". Uma hora depois dessa homenagem, Felipe Neto registrou a quantidade de gente de extrema direita xingando o ex-presidente do Uruguai. "Não conhecem o trabalho dele. Não sabem o que ele fez, falou ou ensinou.">

Sob o governo de Mujica, entre 2010 e 2015, o Uruguai passou por reformas progressistas que incluíram a descriminalização do aborto, legalização do casamento homoafetivo, que permitiu casais homossexuais adotarem filhos, e legalização do uso da maconha. A pobreza caiu de 39% em 2004 para 11,5% em 2015, último ano dele no governo. Houve ainda expansão dos programas de transferência de renda e aumento do salário mínimo, além da distribuição de laptops para estudantes e professores e políticas habitacionais para famílias de baixa renda.>

Em viagem à China, o presidente Lula, grande amigo de Mujica, ainda não se manifestou publicamente. O Partido dos Trabalhadores (PT) se despediu com a frase "Hasta siempre, Pepe", com fotos de Lula e Mujica juntos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse: "Mujica aliou a coragem à doçura, a luta à compaixão. Deixa um legado de esperança, um convite a um humanismo radical. Meus sentimentos ao planeta Terra", postou Haddad, com uma foto dos dois juntos.>

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) afirmou que Mujica mostrou ao mundo que é possível governar com ética, simplicidade e coerência. "Viveu como pensava - e isso já é uma forma de revolução", escreveu. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, lembrou que Mujica foi um "símbolo vivo de humildade, justiça social e compromisso verdadeiro com o povo pobre".>

O deputado estadual Eduardo Suplicy contou que teve a honra de conhecer um "homem que combateu a pobreza, defendeu a Renda Básica e optou por uma vida simples: morava em um sítio e dirigia seu próprio Fusca, ano 1987. Mujica segue como exemplo para todos nós que lutamos por um mundo mais justo e solidário".>

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também comentou a trajetória de Mujica: "Pepe Mujica atravessou a vida com a dignidade dos que não se rendem. Enfrentou a prisão, a solidão, o poder - e escolheu ser coerente. Nunca negociou a alma. Nunca virou as costas pro povo".>

Em nota, o Ministério da Cultura manifestou profundo pesar pelo falecimento de José “Pepe” Mujica. "Referência mundial em ética na política, simplicidade e compromisso social, Mujica deixa um legado que atravessa fronteiras e inspira gerações em toda a América Latina.">

Conforme nota oficial divulgada no site do Itamaraty, "Mujica foi grande amigo do Brasil e defensor incansável da integração latino-americana e da cooperação entre os povos, tendo papel de destaque na consolidação de espaços como o Mercosul, a Unasul e a Celac".>