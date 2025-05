LUTO

Morre, aos 89 anos, ex-presidente uruguaio Pepe Mujica

Ex-político estava em cuidados paliativos por conta de um câncer de esôfago

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2025 às 17:16

Pepe Mujica Crédito: Reprodução/ Instagram

Faleceu nesta terça-feira (13) o ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, aos 89 anos. O político lutava contra um câncer de esôfago desde 2024 e estava em estado terminal. As informações são da CNN e do UOL.>

Em entrevista a uma emissora de rádio uruguaia, a esposa de Mujica, Lucía Topolansky, contou, na última segunda-feira (12), que ele estava em fase de cuidados paliativos. "Estou com ele há mais de 40 anos e estarei com ele até o fim; foi o que prometi. O que tentamos fazer é preservar a privacidade da nossa família, mas com um personagem como o Pepe, é meio impossível", disse Lucía ao jornal.>

A doença foi descoberta por acaso em um check-up de rotina. Ainda em 2024, ele realizou radioterapia e, após a remissão do câncer, precisou realizar uma cirurgia. Mujica chegou a ser internado por quatro vezes no mês de setembro em decorrência dos efeitos do procedimento radioterápico. Em janeiro deste ano, ele anunciou o fim do tratamento, após chegada do câncer ao fígado.>