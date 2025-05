ECONOMIA

Trégua: EUA e China fecham acordo para suspender tarifas por 90 dias

Medida é válida para a maior parte das tarifas impostas por ambos os países

O anúncio foi feito por Jamieson Greer, representante de Comércio dos EUA, e o Secretário do Tesouro, Scott Bessent. Ambos adotaram um tom positivo ao afirmar que os países estabeleceram consultas para continuar discutindo as questões comerciais.>

Bessent disse, após dois dias de conversas, que os níveis tarifários tão altos representavam praticamente um bloqueio total às mercadorias de ambos os lados - algo que nenhum dos países deseja. "E o que estava ocorrendo com essas tarifas muito altas... era um embargo, o equivalente a um embargo. E nenhum dos lados quer isso. Queremos comércio. Queremos um comércio mais equilibrado. E acredito que ambos os lados estão comprometidos com isso", falou. >

O Ministério do Comércio da China classificou o acordo como um passo importante para a resolução das divergências entre os dois países e disse que ele estabelece as bases para uma cooperação futura. "Essa iniciativa está alinhada com as expectativas de produtores e consumidores de ambos os países e serve aos interesses de ambas as nações, assim como aos interesses comuns do mundo", afirmou. >