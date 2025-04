GUERRA TARIFÁRIA

Recuo? Trump anuncia pausa de 90 dias em cobrança de tarifas e redução para 10%

Medida só não vale para a China, que teve carga tributária elevada para 125%

"Com base no fato de que mais de 75 países entraram em contato com representantes dos Estados Unidos, incluindo os Departamentos de Comércio, Tesouro e de Representação Comercial (USTR), para negociar uma solução para os temas em discussão relacionados a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação cambial e tarifas não monetárias, e que esses países, por minha forte recomendação, não retaliaram de forma alguma contra os Estados Unidos, autorizei uma PAUSA de 90 dias, e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida, de 10%, também com efeito imediato", escreveu o presidente americano em sua rede social, a Truth Social. >