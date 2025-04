ECONOMIA

China impõe tarifa de 84% sobre produtos dos EUA em novo capítulo da guerra comercial

Medida entra em vigor nesta quinta e é reação às taxas adicionais impostas por Washington sobre importações chinesas

Com a nova tarifa, o governo chinês eleva em 50 pontos percentuais a carga tributária sobre produtos americanos, em resposta direta à escalada promovida pelos Estados Unidos. O aumento segue o movimento das autoridades norte-americanas, que também implementaram uma tarifa extra de 50% sobre as importações chinesas nesta quarta-feira, o que fez com que a alíquota total sobre os produtos da China atingisse 104%.>