MUDANÇA NA ECONOMIA GLOBAL

Veja quais são os países mais e os menos taxados em 'tarifaço' de Donald Trump

Trump justificou a medida como resposta a uma "taxação desproporcional" que, segundo ele, ameaça a "segurança industrial" dos EUA

Enquanto pequenas nações como São Pedro e Miquelão e Lesoto enfrentarão tarifas de 50% sobre suas exportações para os Estados Unidos, países como Brasil, Reino Unido e Cingapura receberam a alíquota mínima de 10% . A medida, anunciada nesta quarta-feira (2) pelo presidente Donald Trump, estabelece um sistema de reciprocidade com desconto de 50% sobre as taxas que cada país aplica a produtos americanos.>

No topo da lista de maiores tarifas estão: >

Esses países foram beneficiados por terem balanças comerciais deficitárias com os EUA – ou seja, importam mais produtos americanos do que exportam. No caso brasileiro, itens como petróleo bruto (14% das exportações), produtos siderúrgicos (8,8%) e café (4,7%) estarão sujeitos à taxa reduzida. >