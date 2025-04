ALÍQUOTAS DE 10%

Trump diz que países que desejam isenções devem retirar suas tarifas

Os produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos estão incluídos na taxação

Para o Japão, Coreia do Sul e Índia, as sobretaxas serão de 24%, 25% e 26%, respectivamente. Importações da Suíça terão uma tarifa de 31%, enquanto os produtos da Venezuela serão taxados em 15%.>

No evento em que anunciou as tarifas recíprocas na Casa Branca, ele disse que os países que desejam isenções devem retirar suas tarifas, reiterando que "tarifas recíprocas são tarifas bondosas". "Atualmente, somos o maior mercado do mundo", declarou, acrescentando que as taxações ajudarão os EUA a crescer.>