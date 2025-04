BRASIL

Em resposta a ‘tarifaço’ de Trump, Câmara dos Deputados aprova urgência para lei da reciprocidade

Lei, que permite que Brasil possa retaliar países que coloquem barreiras aos produtos nacionais, pode ser votada ainda nesta quarta-feira (2)

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (2), o regime de urgência para acelerar a tramitação do projeto de lei que permite que o governo brasileiro retalie países ou blocos que coloquem barreiras comerciais em produtos do país. A medida surge em resposta ao ‘tarifaço’ de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que vai anunciar uma série de taxações para produtos estrangeiros nesta quarta. Com a urgência, o projeto pode ser votado ainda hoje. >