TRAGÉDIA EM SC

Piloto e dono de empresa do balão que caiu podem ser presos

Voo tinha autorização para ser realizado e piloto estava com licenças em dia

"Também vamos fazer levantamentos com a Polícia Científica sobre as condições do balão, o que restou do balão, e as condições de tempo, se eram adequadas para que ocorresse um voo nesta manhã. Estamos tendo instabilidades [climáticas] no sul de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul", completou o delegado-geral. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) também está atuando nas investigações com a Anac.>