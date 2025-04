ECONOMIA

Trump anuncia taxação de 10% para produtos brasileiros

Brasil ficou com menor índice de taxa ao lado de outros cinco países; confira

Larissa Almeida

Publicado em 2 de abril de 2025 às 18:04

Donald Trump Crédito: Shutterstock

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que serão cobradas taxas de 10% sobre produtos brasileiros que forem importados pelo país norte-americano. Em evento realizado no jardim da Casa Branca, Trump apresentou o mais recente endurecimento de sua política comercial nesta quarta-feira (2), que chegou a chamar de “Dia da Libertação”. >

Ao todos, 25 países são alvos do ‘tarifaço’ imposto pelo líder estadunidense. O Brasil ficou com o menor índice de taxação, assim como Chile, Austrália, Turquia, Cingapura, Colômbia e Reino Unido. Os maiores índices foram impostos ao Vietnã (46%), Sri Lanka (44%), Bangladesh (37%), Tailândia (36%) e China (34%). >

Trump, no entanto, disse que o patamar de 10% é uma base e que tarifas mais elevadas serão aplicadas a países específicos. No início do discurso, ao mencionar o “Dia da Libertação”, ele disse que os Estados Unidos são “roubados por amigos e inimigos’. >

Entre as medidas anunciadas na Casa Branca, está a taxação de automóveis importados em 25%. Desse modo, todos os automóveis importados da Europa e dos países asiáticos serão cobrados com base nesse percentual, a partir do dia 3 de abril. Atualmente, a taxa é de 2,5%. Já as autopeças serão taxadas a partir do dia 3 de maio e a medida pode afetar as exportações do Brasil, já que o mercado é o segundo maior destino das autopeças nacionais.>